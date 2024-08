Maite Galdeano ya no puede más y se rinde en su guerra familiar

Todo preparado para la entrevista que dará Sofía Suescun este viernes en el programa de televisión '¡De viernes!'. En la previa que se emitía esta mañana escuchábamos a la influencer asegurar que su madre está "endemoniada" y esta tarde, en 'TardeAR', hemos conocido más declaraciones. "Desde niña quiere que sea una prolongación de ella" confesaba Sofía, desvelando que cuando vuelve de 'Supervivientes' "me encuentro a una madre machacándome más que nunca y llega un punto que me doy un ataque de ansiedad y soy yo la que abandona mi casa, necesito tiempo, necesito mi espacio y respirar". Además, también hemos conocido que el enfrentamiento entre su madre y Kiko se produce por celos: "Ella la toma con Kiko como podría tomarla con cualquier persona que se enamora de mi, ella ve el peligro como persona que puede robarle a su hija y de ahí ese odio". Triste y segura, la influencer ha desvelado que "me da pena" ver a su madre en estas condiciones "pero estoy acostumbrada a ver a mi madre al límite". Unas declaraciones que ha hecho en la previa que no han pasado desapercibidas y que Maite ha replicado: "Espero que Sofía no vaya a destruir a su madre, eso me haría mucho daño. Kiko está encantado con que estén las cámaras en el chalet de Sofía, no se ha visto en otra así, está encantado, estoy convencida de que le está preparando el guión a Sofía". Además, ha vuelto a asegurar que "me han dejado abandonada completamente, yo tengo que estar en la finca de mi niña haciendo cosas con mi niña. No como nada, el día 30 tengo las pruebas del linfoma que tengo y creo que esto va a perjudicar a mi salud". Duras afirmaciones que han provocado que Maite se rinda y confirme que "se ha quedado sin madre" tras este enfrentamiento que ha saltado a la palestra mediática en los últimos días.

