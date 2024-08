Ilkay Gündogan: "Mi marcha me pone un poco menos triste si puede ayudar económicamente al Barça"

El centrocampista alemán Ilkay Gündogan se despidió este viernes del FC Barcelona y su afición recordando que llegó el verano pasado "preparado para afrontar un nuevo y emocionante desafío" y que estaba dispuesto a "ayudar" en esta temporada, pero confesando también que su marcha era "menos triste" si servía para aliviar "económicamente" al conjunto catalán. "Queridos 'culers', después de un año ya es hora de decir adiós. Vine aquí para afrontar un nuevo y emocionante desafío y estaba preparado para ello. Lo he dado todo para luchar por el equipo y el club de la mejor manera posible en una temporada difícil y estaba deseando ayudar a mis compañeros en la nueva campaña", señaló Gündogan en un mensaje en sus redes sociales. El centrocampista no esconde que se va "en una situación difícil". "Pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, me pone un poco menos triste", aseguró el ya nuevo futbolista del Manchester City, que ha vivido en el equipo blaugrana "una etapa con experiencias increíbles y con altibajos". "Siempre quise jugar en el Barça y estoy muy agradecido por un recuerdo y una experiencia que recordaré toda la vida. Le deseo lo mejor para la temporada y para el futuro. La afición se merece que este gran club vuelva a estar entre los mejores del mundo. ¡Visca el Barça!", sentenció Gündogan.

