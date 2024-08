Conor Gallagher, en su presentación con el Atlético de Madrid: "Creo que encajo bastante bien"

El futbolista inglés Conor Gallagher ha afirmado este viernes, durante su presentación como flamante fichaje del Atlético de Madrid, que cree encajar "bastante bien" en los planes de su nuevo técnico en el equipo colchonero, el argentino Diego Pablo Simeone, a quien ha descrito como "uno de los mejores entrenadores del mundo". "Yo creo que encajo bastante bien, doy siempre el 100% en el campo y creo que él aprecia eso. Por supuesto, estos dos primeros días han sido bastante difíciles. Hace mucho calor, pero me voy a ir acostumbrando. Me ha encantado y espero seguir trabajando con el entrenador", comentó Gallagher desde la sala de prensa del estadio Cívitas Metropolitano. "Estoy muy contento de formar parte de este gran club. Está claro que este club tiene grandes ambiciones y yo tengo mucha ilusión de poder ayudar al equipo a conseguirlas. Y de nuevo, muchas gracias por esta bienvenida tan calurosa", afirmó el centrocampista inglés, solo día y medio después de la puesta de largo en sociedad. Para él, "fue increíble" ver el recibimiento del Metropolitano. "Disfruté cada minuto. Fue una buena muestra de lo que está por venir por parte de los aficionados. Hicieron que me sintiese directamente en casa. Y me dio mucha ilusión para poder jugar los partidos en este estadio y darlo todo en cada partido", argumentó al respecto. "Simeone fue una gran parte de mi decisión de venir a este club. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y tengo mucha ilusión de jugar con él y de darlo todo. Por supuesto, de la forma que él quiere que jueguen sus jugadores en el centro del campo", aludió Gallagher a los planes de su nuevo técnico jefe. Pese a las duras negociaciones con su club de procedencia, el Chelsea FC, él estaba confiado en fichar por el Atlético: "Siempre tenía mucha confianza en que el trato iba a salir, yo realmente quería venir al club y veía que el club realmente me quería, así que veía que iba a salir adelante. Pero por supuesto todas estas cosas llevan tiempo, y estoy muy contento de que ya haya salido todo bien". "Todo esto me ilusiona mucho. No solo jugar para este gran club, sino vivir en un país distinto, en una ciudad distinta, y hablar un idioma distinto", siguió en su rueda de prensa. "Mi pareja y yo estamos muy contentos de estar viviendo aquí y jugar para este equipo", agregó. "Por supuesto tengo que aprender rápido español, porque me va a ayudar a mí, al entrenador y para todo lo que haga en el campo. Tengo muchas ganas de empezar a aprender", avisó acerca de su adaptación. "De momento tenemos un intérprete que nos ayuda a comunicarnos, pero es fácil. "En el campo es bastante simple porque me muestra lo que tengo que hacer y directamente lo entiendo", añadió sobre Simeone. "Según vaya pasando el tiempo, podré entender más y todo el mundo estará contento", apostilló Gallagher, al respecto de sus primeros entrenamientos como colchonero. "Me encanta, hace mucho calor y el modo de vida es distinto, pero realmente lo estoy disfrutando. Todos los jugadores han sido muy amables, me han dado la bienvenida muy bien. Espero poder construir una amistad con muchos de ellos", destacó. "No me importa jugar en cualquier posición. Donde quiera que juegue el entrenador, aunque sea de delantero, de central o de lateral. Por supuesto, prefiero de mediocentro, pero siempre y cuando ayude al equipo a jugar bien y a ganar partidos. Eso es lo más importante", concluyó. Enrique Cerezo, presidente del Atlético, dio otra bienvenida al ijnglés. "Hace menos de 48 horas, vivíamos aquí en la casa de todos los atléticos una gran fiesta roja y blanca. Tengo que reconocer que me emocioné viendo a miles y miles de atléticos animar a nuestros fichajes del primer equipo masculino y del primer equipo femenino, con una tremenda ilusión por la temporada tan buena y tan fantástica que se nos presenta por delante. Fue una noche inolvidable para todos", recordó. "Uno de los protagonistas fue precisamente Conor Gallagher, nuestro cuarto refuerzo de esta campaña, y que estoy seguro que sintió la misma emoción al escuchar cómo los aficionados coreaban su nombre el primer día que pisaba el césped de nuestro estadio. Conor, ya has sentido el aprecio que te tiene la afición y eso es porque has demostrado un enorme interés por venir a nuestro querido club. Tu llegada no ha sido fácil, ha sido una negociación muy complicada, pero al final se ha resuelto con éxito gracias a tu compromiso y al empeño que tenía el club de que te incorporaras a nuestro equipo", le espetó Cerezo. "Estoy convencido que tus características aportarán mucho al equipo y serán valoradas y reconocidas por todos nuestros seguidores. Eres un jugador con mucha garra, que derrochas trabajo y empuje, eso a nuestra afición le encanta y sabe premiarlo desde la grada. Vienes a una Liga muy exigente, como la Premier, donde has disputado las cuatro últimas temporadas marcando 18 goles pese a tu juventud", elogió al inglés. "Espero que en estos primeros días en Madrid hayan servido para aumentar, si cabe, tu gran ilusión para formar parte de nuestra familia. Y quiero agradecerte una vez más el esfuerzo que has hecho para que esto sea una realidad. Si el miércoles sentiste el calor de nuestra afición, el domingo en nuestro primer partido de Liga en casa, créeme, vas a sentir lo que es una pasión por el fútbol", auguró Cerezo. "Tenemos unos retos muy importantes. El reto de la Liga, el reto de la Copa, el reto de la Champions. Y es un honor para todo lo conseguido clasificarnos para el Mundial de Clubes. Mucha suerte, Conor, que llegas en una temporada muy exigente. Ya te oí el otro día que empezaste a hablar español y que quieres aprender español. Lo vas a conseguir muy pronto, ya lo verás", le dijo finalmente a Gallagher.

