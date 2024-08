Ancelotti: "No hay tema Rodrygo; el mensaje es un 'fake'"

Madrid, 23 ago (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, zanjó la polémica desatada por un mensaje en el canal de difusión de Rodrygo Goes en Whatsapp, en el que pidió respeto, al asegurar que habló con su jugador y el brasileño le dijo que "el mensaje es un 'fake (falso)'" y que está "contento" con su situación en el club blanco.

"He hablado con él esta semana, le he preguntado si había pasado algo y me ha dicho que el mensaje es un 'fake', que él no ha dicho nada", desveló Ancelotti. "Está muy contento aquí, trabajando muy bien, ha sido uno de los mejores en los dos primeros partidos y no hay ningún problema con él", añadió.

El equipo de comunicación de Rodrygo publicó esta semana un mensaje que posteriormente fue eliminado en el que pedía respeto tras verse fuera de la nomenclatura BMV (Bellingham-Mbappé-Vinícius).

"La semana pasada hablaron del trío Bellingham, Mbappé y Vini, pero a esta sigla van a tener que añadir la R de Rodrygo. Tenemos el cuarteto ofensivo y el resto del equipo. Cada uno tiene su importancia en los partidos y demostrará su valor en las diferentes competencias en las que participaremos", aseguró en una publicación que posteriormente ha desmentido que sea suyo.

Ancelotti no quiso que el asunto tenga mayor recorrido. "Para mí no hay tema Rodrygo en el momento en el que hablo con él y está contento, feliz y encantado, porque está jugando. Es un tema que no comentamos porque no hay que comentarlo".

"Todos sabemos las cualidades que tiene. En los dos partidos lo ha hecho muy bien, ha marcado al Mallorca y aportó mucho ante el Atalanta. Los delanteros tienen que trabajar un poco más y él lo está haciendo muy bien", sentenció.