Anabel Pantoja explota ante los comentarios sobre su gordura y su "cuerpo deforme" en el embarazo

El de este viernes en Albacete será el primer concierto de Isabel Pantoja en el que su sobrina Anabel Pantoja no esté a su lado. Embarazada de siete meses, la influencer ha decidido hacer un parón en sus compromisos y descansar en plena cuenta atrás para convertirse en mamá de su primer hijo, una niña que nacerá en noviembre y cuyo nombre no ha revelado por el momento. Ultimando los detalles del dormitorio de la pequeña en la casa que se ha comprado en Gran Canaria, 'Villa Panto', y con la compañía de su madre Merchi -uno de sus grandes apoyos en este momento tan especial de su vida- Anabel está disfrutando de unas merecidas vacaciones en las que, sin embargo, no ha desconectado de redes sociales. Y demostrando por qué es una de las instagrammers más seguidas de nuestor país, continúa compartiendo cómo es su día a día, sus looks, sus comidas, cómo va creciendo su barriguita... y también la 'cara b' de su embarazo. Y no nos referimos al insomnio y a las malas noches que lleva sufriendo desde el principio, sino a los ataques que recibe de sus haters y a los que ha respondido de forma rotunda. "Quería decirles a esas personas que entran en mi perfil sin seguirme y escriben comentarios, por decir algo. Que me veo preciosa. Que mi cuerpo está formando una vida, que no me hacéis daño por llamarme gorda o deforme" ha estallado muy enfadada, dirigiéndose a quienes la insultan para decirles que "antes de estar embarazada estaba más gorda" pero "muchísimo más feliz que vosotros". "Y sí, estoy de vacaciones y tomándome mi tiempo para disfrutar de esta etapa, porque para eso no paré de trabajar en muchísimo tiempo" ha continuado, justificando también por qué no acompañará a su tía en su concierto en Albacete. Un mensaje en el que ha agradecido los mensajes de cariño que recibe de aquellos que le escriben para desearle lo mejor y apoyarle -"sois los mejores" afirma- y que ha terminado haciendo una declaración de intenciones dedicada a sus haters: "Mi mente se tambalea de vez en cuando debido a mi estado y hasta dudo a veces, pero qué va, no vais a poder conmigo" ha sentenciado, dejando claro que ningún insulto o ataque conseguirá enturbiar este momento tan dulce de su vida en la recta final de su embarazo.

