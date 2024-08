Tim Walz acepta formalmente la nominación demócrata a vicepresidente de EEUU: "Es el honor de mi vida"

El gobernador de Minnesota Tim Walz ha aceptado formalmente este miércoles en la Convención Nacional Demócrata la nominación a vicepresidente del partido para las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se celebrarán el 5 de noviembre. "Gracias, en primer lugar, a la vicepresidenta, (Kamala) Harris. Gracias por depositar tu confianza en mí y por invitarme a ser parte de esta increíble campaña. Y gracias al presidente, Joe Biden, por cuatro años de liderazgo sólido e histórico. Es el honor de mi vida aceptar vuestra nominación para vicepresidente de EEUU", ha declarado. Durante su discurso, ante una multitud de carteles rojos en los que se leía 'Entrenador Walz', ha hecho una introducción de su vida y se ha apoyado en sus carrera como entrenador en una escuela secundaria para argumentar que los demócratas tienen "el equipo adecuado" para ganar en los próximos comicios. Tras presentarse, ha criticado que los republicanos usan la palabra libertad para "invadir" la consulta médica, en referencia a los derechos reproductivos, para que las empresas puedan contaminar el aire y el agua, y los bancos se aprovechen de los clientes. "Pero cuando los demócratas hablamos de libertad, nos referimos a lograr una vida mejor para ti y quienes amas, para tomar tus propias decisiones en materia de atención médica y para ir a la escuela sin que teman que les maten a tiros. "De eso se trata todo esto. La responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, con los demás y con el futuro que estamos construyendo juntos, en el que todos son libres de construir el tipo de vida que quieren. Y sabemos que si estos tipos vuelven a la Casa Blanca empezarán a aumentar los costes para la clase media, derogarán la ley de atención médica, destriparán la Seguridad Socail y prohibirán el aborto en todo el país", ha señalado. Walz ha señalado que "es una agenda que nadie ha pedido y es la más extrema". "Es peligrosa", ha agregado, sosteniendo que no es él quien lo dice sino "la propia gente de Trump" que trabajó con él durante su estancia en la Casa Blanca. "Nos están advirtiendo de que los próximos cuatro años serán mucho peores", ha afirmado, después de que varios republicanos hayan pasado por la convención demócrata para demostrar su rechazo al magnate. "Los líderes no pasan todo el día insultando a la gente y culpando a otros. Los líderes hacen el trabajo. Así que no sé ustedes, pero yo estoy listo para pasar página con estos tipos. ¡No vamos a dar marcha atrás! Tenemos algo mejor que ofrecer al pueblo estadounidense", ha añadido. Después de utilizar su tiempo para criticar a Trump, ha mostrado su apoyo a Harris quien, "desde el primer día como fiscal" hasta ahora como vicepresidenta "ha luchado del lado del pueblo estadounidense": "Ha hecho frente a los depredadores y estafadores. Ha derribado a las bandas transnacionales y se ha enfrentado a los poderosos intereses corporativos. Nunca ha dudado en tender puentes si eso significaba mejorar nuestras vidas", ha aseverado. "Tenemos la oportunidad de convertir a Kamala Harris en la próxima presidenta de EEUU (...) Así es como pasaremos la página de Donald Trump. (...) Así es como vamos a luchar. Y como dice la próxima presidenta de EEUU: cuando luchamos, ganamos", ha concluido el gobernador de Minnesota.

