Maite Galdeano emite un comunicado "serio y urgente" ante la inminente entrevista de Sofía Suescun en '¡De Viernes!'

Después de una semana en silencio, y aunque pensábamos que Sofía Suescun lo estaba pasando tan mal que no tenía ni fuerzas para pronunciarse sobre la guerra que ha estallado entre ella y su madre por los "celos tóxicos y enfermizos" que Maite Galdeano tiene de su relación con Kiko Jiménez -como ella misma dijo en el comunicado que emitió después de que su progenitora arremetiese contra ella revelando que la había echado de su casa- la influencer ha decidido dar su versión del que va camino de convertirse en el culebrón del verano. Y en apenas 24 horas se sentará en '¡De viernes!' para hablar largo y tendido sobre su ruptura familiar. Una exclusiva que ha creado una gran expectación y a la que Maite, indignada, reaccionaba en directo en 'TardeAr' asegurando que a su hija se le ha cido la cabeza. "¡Qué maldad, esto es brutal, me va a dar algo, ya no puedo más" confesaba abatida minutos después de enterarse de que su hija se va a sentar en un plató. Y este jueves, más tranquila, ha tomado una decisión y la ha compartido en sus redes sociales. Y no es otra que regresar de modo inminente a Madrid tras una semana refugiada en el apartamento que tiene en la costa de Murcia. A través de un "comunicado serio y urgente para toda España" -en sus propias palabras- Maite ha pedido ayuda a sus seguidores: "Busco vivir en finca, a cambio de paseos a perritos o dar compañía a señor/a o similar. Preferentemente Madrid o el norte. Soy simpática, divertida y honrada. Os leeré por Instagram. Gracias", ha publicado en sus stories, revelando así que piensa volver a la capital pero no a la casa de Sofía. No es lo único que ha colgado en redes, donde se ha mostrado especialmente activa esta mañana. Y es que no es la única que lo está pasando fatal después de que su hija la haya echado de su chalet y de su vida, ya que su perra Tila -que está con ella en La Manga- está "sin ganas de vivir" como ha asegurado afectada. "No puedo verla así, y por lo tanto va a tener que regresar a donde nos echaron" ha añadido con una imagen del animal tumbado en su camita, dejando entrever que intentará que su mascota regrese a la casa de Sofía con los canes de la influencer. Minutos después Maite ha publicado un selfie con la perra y ha realizado una desesperada petición: "Por favor que alguien venga a rescatarnos. Esto es muy serio, no se puede aguantar este abandono. Quien nos echó sin piedad que se ponga en nuestro lugar. Gracias" ha escrito, arremetiendo una vez más contra su hija.

