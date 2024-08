La ex primera ministra Elisabeth Borne se postula para liderar el partido de Macron

La ex primera ministra francesa Elisabeth Borne ha anunciado que se presentará como candidata para liderar el partido Renacimiento, fundado por el presidente Emmanuel Macron, con vistas a tratar de relanzar la formación tras la reciente debacle electoral. Borne ha explicado en una entrevista a 'Le Parisien' que la actual "inestabilidad" política, con una Asamblea Nacional en la que "nadie" va a ser capaz de aplicar su programa, hace que corresponda a los partidos políticos desarrollar un proyecto de país y "dar esperanza a los franceses". La ahora diputada rasa ha abogado por que Renacimiento no se limite sólo a dar soporte a un Macron que no podrá presentarse a la reelección en 2027, en un aparente intento por dotar de personalidad propia a la formación al margen de la figura presidencial. Borne, sin embargo, no tiene por qué ser la última candidata para el próximo congreso y, de hecho, queda la duda del primer ministro saliente, Gabriel Attal, que tras ser elegido jefe de grupo en la Asamblea no ha descartado postularse para tomar las riendas del partido a nivel general. Attal sustituyó a Borne al frente del Ejecutivo a principios de este año. Macron arrancará este viernes la ronda de contactos con los diversos partidos para tratar de acercar posturas y designar próximamente a un nuevo primer ministro. El Nuevo Frente Popular de izquierdas, el bloque vencedor de las elecciones de julio, ha presentado a la economista Lucie Castets.

