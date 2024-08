Irene Villa deja la puerta abierta a un acercamiento a Nuria Fergó y deja clara la postura de la cantante

Irene Villa está viviendo uno de los veranos más dulces de su vida. Volcada en los preparativos de su boda con David Serrato, para la que queda menos de un mes -se darán el 'sí quiero' el próximo 21 de septiembre en el Monasterio de Santa María de la Vid, en Burgos- y mientras disfruta de sus vacaciones en Marbella, la deportista nos ha hablado del gran momento que está atravesando y de la suerte que ha tenido al encontrar al que no duda en definir como el hombre de su vida. Siempre conciliadora, y tras los titulares que ha protagonizado en los últimos meses su 'relación' -o más bien, falta de relación- con Nuria Fergó, la deportista también ha dejado la puerta abierta a un acercamiento con la cantante, que pronto se convertirá en la mujer de su exmarido y padre de sus tres hijos, Juan Pablo Lauro. Y como ha dejado claro, la pelota está en el tejado de la triunfita. "Suena cursi, pero yo creo que la vida te recompensa y la vida al final tiene regalos y tiene sorpresas, secretos, cosas maravillosas y yo estoy viviendo un momento... la gente que me conoce me dice 'nunca te habíamos visto con esa luz, tan guapa, tan feliz'. Digo, estoy en un buen momento. He encontrado el amor y la verdad es que estoy muy contenta" afirma respecto a la etapa que está viviendo al lado de David. Y es que como confiesa, el coach tiene todo lo que siempre buscó en un hombre: "Yo hice una lista de lo que yo quería; que esquiase, que fuera deportista, que fuera tal, y yo decía, eso lo tengo yo, así, venga vale, entonces iba poniendo check, check, check... que no tuviera hijos, yo tengo tres ya. Hay un montón de cosas que se han ido cumpliendo, al final lo que crees, lo creas, y de eso va la vida, de enfocarte, poner el foco en lo que cada uno quiere" asegura con una gran sonrisa. El único 'pero' a este momento sería, por poner alguno, la expectación mediática que se ha creado en torno a su supuesto 'mal rollo' con Nuria Fergó después de que la artista dejase claro que a pesar de ser la exmujer de su pareja no tienen por qué tener relación. Irene es muy sincera, y afirmando que "no voy a cerrar puertas jamás con nadie porque cree que la vida es apertura", deja entrever que tener o no una amistad con la cantante no depende de ella. "Esto no es cosa de un lado, esto es una cosa de dos lados, y claro, si ella también... Así que vamos a respetar las opiniones de cada uno, lo que sienta y lo que piense, y ya está. Si las dos partes dicen hasta aquí...Yo siempre he pensado que lo más importante, cuando hay hijos de por medio, es tener una buena relación, cordialidad y comunicación fluida. Pero si hay una parte que no la quiere, yo tampoco la voy a forzar" sentencia, dejando claro que "por mi parte nunca va a quedar poder tener una relación normal, fluida y tranquila".

