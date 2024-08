Cuba afirma que no hay casos de la nueva variante de Mpox en la isla

La Habana, 21 ago (EFE).- El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba informó este miércoles que no se ha detectado ningún caso de la variante clado Ib de Mpox (antes conocido como la viruela del mono), tras la alerta internacional declarada el pasado 14 de agosto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director nacional de Higiene y Epidemiología del Minsap, Francisco Duran, afirmó este miércoles que, sin embargo, Cuba mantiene "una vigilancia epidemiológica para detectar enseguida cualquier sospecha" de la presencia de algún caso de la enfermedad.

Asimismo, recordó que en 2022 el país confirmó ocho casos del virus, que puede transmitirse de animales a humanos o por el contacto directo e intenso con personas que tienen los síntomas.

El experto cubano señaló que lo fundamental es "la vigilancia y el tratamiento sintomático, porque no hay medicamentos específicos para su eliminación, y generalmente no ocasiona muerte por el virus, a no ser la proliferación de otras complicaciones".

El experto instó a la población a acudir de inmediato al médico ante cualquier síntoma para recibir un diagnóstico adecuado y oportuno.

El Mpox es una enfermedad causada por un virus del género de los Orthopoxvirus que puede provocar una erupción dolorosa, inflamación de los ganglios y fiebre, según recuerda la OMS, que en noviembre de 2022 pidió eliminar el término 'monkey' y viruela del mono para evitar el lenguaje estigmatizante.

La variante clado Ib puede contagiarse fácilmente con un contacto estrecho entre dos individuos, sin que sea necesario un contacto sexual, y está considerada más peligrosa que la de 2022, que en su momento dio origen a otra alerta similar, levantada en mayo pasado tras contenerse su propagación y considerarse que la situación estaba bajo control.

El Mpox se describió por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática de Congo. Desde entonces, la mayoría de los casos notificados proceden de la cuenca del Congo y el África occidental.

La RDC ha registrado en lo que va de año 16.700 casos y 570 muertes por Mpox, que afecta principalmente a los más jóvenes, según las últimas cifras facilitadas por el Ministerio de Salud Pública, Higiene y Bienestar Social congoleño.