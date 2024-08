Cristian Suescun desvela que ve posible una reconciliación entre su madre y su hermana

Tras el revuelo mediático que se ha creado alrededor de la familia Suescun-Galdeano con el conflicto de Maite con Kiko Jiménez y su hija Sofía, el hermano de esta parece haberse posicionado... y es que sigue en la casa de la influencer apoyándola en este delicado momento. Esta misma mañana, Cristian Suescun ha acudido al domicilio de Sofía cargado con un ventilador y nos ha dejado claro que "no voy a hablar nada, de verdad" sobre el conflicto que hay abierto en su familia. Eso sí, ha querido aclarar que el hombre con el que se ha visto recientemente a su madre en Murcia es un amigo: "Será algún amiguete", pero al preguntarle si él le conoce nos ha confesado que "no, de momento no". Además, tras dejar ese ventilador en la casa de su hermana, salía y nos confesaba que tiene pensado viajar hasta Murcia para estar con su madre: "Sí, igual sí", desvelando que le echa de menos: "Bueno, un poquito sí, claro". Por último, le hemos preguntado al joven si ve posible una reconciliación entre su madre y su hermana y parece que tiene claro que este conflicto se solucionará: "La veo, la vida es muy larga".

