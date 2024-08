Boric afirma que el TSJ de Venezuela afianza el "fraude": "No hay duda de que estamos frente a una dictadura"

El presidente chileno, Gabriel Boric, ha asegurado que la sentencia emitida este jueves por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y que avala la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro "termina de consolidar el fraude" y ha insistido en que Chile "no reconoce este falso triunfo". "No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra", ha denunciado en redes sociales Boric, uno de los líderes regionales más críticos con Maduro. Para el mandatario chileno, que da por hecho que recibirá "insultos" tras este nuevo pronunciamiento, el fallo de este jueves es "un nuevo portazo" frente a quienes piden "democracia" en Venezuela. Asimismo, ha querido señalar que la "dictadura" de Maduro no representa en ningún caso a la izquierda política, en la medida en que para ello debería "respetar los Derechos Humanos sin importar el color de quien los vulnera". Un "progresismo transformador", ha añadido, que "mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro sobre polarización".

