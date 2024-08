Bill Clinton critica la edad de Trump y alaba la decisión de Biden de permitir que Harris sea la candidata

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001) ha criticado este miércoles al exmandatario y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump, entre otros aspectos, por su edad para concurrir a la Presidencia, mientras que ha alabado la decisión del actual dirigente, Joe Biden, de echarse atrás y dejar que sea su 'número dos', Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre. "Hace dos días cumplí 78 años. Soy el hombre más viejo de mi familia desde hace cuatro generaciones. Y la única superioridad personal que quiero hacer valer es que sigo siendo más joven que Donald Trump", ha dicho durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata que se está celebrando en Chicago. En el caso de que Trump gane las elecciones, se convertirá en el presidente de mayor edad en jurar el cargo, con casi 79 años. Por contra, ha sostenido que la decisión de Biden de retirarse de la carrera por la reelección realzará su legado, reconociendo que no es una decisión fácil para un político. "Es un marcado contraste con lo que sucede en el otro partido. Por eso, quiero agradecerle su coraje, compasión, su clase, su servicio, su sacrificio", ha expresado, haciendo referencia a las dudas que obligaron a que presentara su renuncia debido a su avanzada edad. Volviendo a Trump, Clinton ha dicho que el republicano solo habla de sí mismo, mientras que ha elogiado a Harris. "Es la única candidata que tiene visión, experiencia, temperamento, voluntad y sí, la pura alegría de ahcer algo. ¿Qué hace su oponente? Habla de sí mismo. Es como los tenores que abren antes de subir al escenario diciendo 'yo, yo, yo, yo, yo'. Cuando Harris sea presidenta, cada día comenzará con 'tú, tú, tú, tú, tú'". En este sentido, ha considerado que en estos comicios hay una "clara elección entre Harris, que mira "por el pueblo", y "el otro tipo, que ha demostrado incluso más que la primera vez que se preocupa por él y de sí mismo". Con la intervención de Clinton en esta tercera noche de la convención, los tres últimos presidentes demócratas estadounidenses han mostrado su apoyo público a Harris. En la víspera fue el turno de Barack Obama (2009-2017) y la primera noche lo hizo el actual presidente, Joe Biden (2021). PELOSI ASEGURA QUE HARRIS "ESTÁ LISTA" PARA "NUEVOS LOGROS" La congresista y expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, una de las voces fuertes del Partido Demócrata que sugirió que Biden debería replantearse su candidatura a la Casa Blanca, se ha subido al escenario para destacar los logros de la Administración Biden-Harris y ha agregado que la actual vicepresidenta "está lista" para llevar al país "a nuevos logros". "Nuestra democracia es tan fuerte como el coraje y el compromiso de quienes están a cargo de su cuidado. Y debemos elegir líderes que crean en elecciones libres y justas, que respeten la transferencia pacífica del poder. La elección no puede ser más clara: esos líderes son Kamala Harris y Tim Walz", ha declarado, en referencia al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. "SENTIDO COMÚN POR ENCIMA DEL SINSENTIDO" Fuera del ámbito político, la presentadora Oprah Winfrey, que goza de gran popularidad en el país, se ha hecho eco del llamamiento de la ex primera dama Michelle Obama de "hacer algo" y ha instado a los votantes a elegir a Harris para la Presidencia, enmarcando la elección como una lucha por la libertad. "Hay gente que quiere que veamos nuestro país como una nación de nosotros contra ellos, gente que quiere asustarnos, que quiere gobernarnos, gente que quiere hacernos creer que los libros son peligrosos y que los rifles de asalto son seguros, que hay una manera correcta de adorar y una manera incorrecta de amar. Gente que busca primero dividir y luego conquistar. (...) "La libertad no es gratis. Estados Unidos es un proyecto en marcha. Requiere compromiso", ha manifestado. Winfrey, registrada como votante independiente, ha animado a estadounidenses a "elegir el sentido común por encima del sinsentido". Asimismo, ha aplaudido el pasado migrante de Harris: "Muy pronto enseñaremos a nuestros hijos cómo esta niña de madre india y padre jamaicano (...) creció para convertirse en la presidenta número 47 de Estados Unidos". Harris es la primera mujer negra y la primera persona de origen asiático en liderar una candidatura de uno de los principales partidos políticos de Estados Unidos. También se han sumado a esta jornada voces como la del compositor Stevie Wonder, que ha instado a los estadounidenses a "elegir la alegría en lugar de la ira", o John Legend, que ha realizado junto a Sheila E. un homenaje al cantante Prince.

Compartir nota: Guardar Nuevo