Temas del día de EFE Internacional del 21 de agosto de 2024 (16.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

El Cairo - El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, abandonó esta madrugada Oriente Medio en un momento en el que las delegaciones mediadoras de Egipto, Catar y Estados Unidos esperan reunirse en El Cairo con la parte israelí para cerrar brechas sobre un acuerdo de tregua en Gaza. (Texto) (Audio) (Enviado)

Jerusalén - Israel entierra a los seis rehenes cuyos cuerpos fueron rescatados por el Ejército en el sur de la Franja de Gaza, donde mantiene una intensa ofensiva militar mientras siguen los esfuerzos internacionales por cerrar un acuerdo de alto el fuego. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania)/Moscú - La incursión ucraniana en Kursk busca consolidar su control sobre los territorios conquistados, de unos 1.250 kilómetros cuadrados según Kiev, mientras Rusia sigue ejerciendo presión en el frente de Donetsk, donde avanza de forma lenta pero imparable hacia Pokrovsk. (Texto) (Vídeo) (Enviado)

Leópolis (Ucrania)- Ucrania da un paso más hacia su "independencia espiritual" de Rusia, tras aprobarse una ley que allana el camino para prohibir una Iglesia Ortodoxa local afiliada a Moscú, en medio de la incapacidad de esta última para condenar inequívocamente la invasión y cortar sus continuos vínculos con Rusia. Por Rostyslav Averchurk (Texto). (Enviado)

EEUU ELECCIONES

Chicago (EE.UU.) - La Convención Nacional Demócrata llega a su recta final con el discurso de aceptación del candidato a vicepresidente, el gobernador Tim Walz, que ha pasado de ser un desconocido del estado eminentemente rural de Minesota a un popular símbolo del padre sencillo de Medio Oeste. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

(Se enviará una entrevista con el senador de Arizona y astronauta Mark Kelly y una crónica sobre los delegados disidentes de la convención).

VENEZUELA CRISIS

Caracas.- Tras 24 días de las presidenciales, Venezuela aún no conoce los resultados electorales desagregados, mientras avanza un controvertido proceso judicial para la "validación" de la anunciada victoria de Nicolás Maduro, un triunfo que rechaza la oposición, que insiste en la victoria de Edmundo González Urrutia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO JUSTICIA

Ciudad de México - El Poder Judicial comienza un paro nacional indefinido en México y protesta contra la reforma para elegir por voto popular a los jueces, magistrados y a la Suprema Corte que impulsa el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha calificado la huelga de "ilegal". (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

CHAD INUNDACIONES

Yamena - Las graves inundaciones en el este de Chad han provocado desde principios de agosto la muerte de al menos 64 personas y han afectado a otras más de 260.000. Muchos pozos de agua están contaminados, las reservas de alimentos se han visto afectadas y algunos servicios sociales básicos han dejado de funcionar en una zona ya de por sí vulnerable. Por Blaise Dariustone (Texto) (Audio) (Enviado)

INDIA VIOLACIÓN

Nueva Delhi - El hallazgo del cuerpo torturado de una médico, en un salón de un hospital público, mantiene a la India desde hace una semana sumergida en protestas por el alcance y las fallas del sistema indio ante la violación, despertando nuevos miedos ante un lastre social que provoca una víctima cada 16 minutos en este país. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Enviado)

EEUU SERIES

Miami (EEUU) - La serie 'The Lord of the Rings: The Rings of Power', que llega a su segunda temporada,' ha entusiasmado a los espectadores, porque su eje es la eterna lucha entre el bien y el mal, con personajes que "tratan de encontrar su lugar en la Tierra Media", el ficticio continente del universo creado por el escritor británico J.R.R. Tolkien (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

AGENDA INFORMATIVA

18:00h.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) celebra un mitin en Asheboro (Carolina del Norte) centrado en la seguridad nacional.

20:00h.- Buenos Aires.- ARGENTINA SEGURIDAD.- El ministro de Defensa, Luis Petri, expone ante una comisión de la Cámara de Diputados su postura acerca de la posible entrada de las Fuerzas Armadas para combatir hechos de terrorismo. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA FERNÁNDEZ.- La Fiscalía comenzará este jueves a tomar declaración a los testigos citados en el marco de la denuncia por violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández por parte de su expareja, Fabiola Yáñez. (Previa) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA JUSTICIA.- El juez federal Ariel Lijo defiende ante el Senado argentino su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, tras ser postulado por el Gobierno de Javier Milei (Texto)

Asunción - AMÉRICA ELECCIONES - Paraguay acoge la XVII Reunión de Autoridades Electorales (RAE), que reúne a 46 organismos de 32 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

16:00h.- Lima.- PERÚ BOLUARTE.- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho evalúa la solicitud de prisión preventiva por 36 meses contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, investigado por tráfico de influencias. (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Brasilia.- AMÉRICA LATINA ALIMENTACIÓN.- IX Reunión de la Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización en América Latina y el Caribe (Red SPAA)

Buenos Aires -ARGENTINA ECONOMÍA- Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a junio, después de que en mayo pasado se registrara una recuperación del 2,3 % interanual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE CHINA.- La Sofofa, el principal gremio empresarial de Chile, organiza junto a la Embajada de la República Popular China y la Universidad Andrés Bello el seminario "CHILE - CHINA | Hacia Nuevos Horizontes de Cooperación Económica". (Texto) (Foto)

18:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica las actas de su última reunión.

Nueva York - EEUU MÚSICA - El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reconocerá la trayectoria del salsero Víctor Manuelle, al que otorgará las llaves de la ciudad, evento que concluirá con un concierto del puertorriqueño. (foto) (vídeo)

Viena.- COLDPLAY - El grupo de música británico Coldplay inicia uno de los 4 conciertos planeados para Viena en el Ernst-Happel-Stadion, el estadio donde iba a actuar Taylor Swift a principios de agosto y cuyos conciertos se cancelaron por amenaza terrorista.

int

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245