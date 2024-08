Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ¿han pedido una orden de alejamiento contra Maite Galdeano?

Hace ya varios días que estalló la guerra entre madre e hija después de que la joven volviera de 'Supervivientes: All Stars'. A pesar de quedar tercera en el concurso, volvía con ganas de reencontrarse con Kiko Jiménez, quien también había participado en el concurso en la edición anterior. Cuando ellos pensaban retomar su rutina, parece que la vida no les ha querido dar tregua. Aunque Maite Galdeano ahora vive lejos de su hija, utilizaba recientemente los medios de comunicación para comunicarle sus ganas de volver y reconciliarse. Hoy, durante la emisión de 'TardeAR', Marisa Martín Blázquez desvelaba que Kiko y Sofía habrían solicitado una orden de alejamiento contra ella. Y no solo eso, también tendrían pensado demandarla por lo penal por el deterioro de su imagen. Omar Suárez participaba aclarando que la orden de alejamiento habría sido por la sucesión de un hecho "muy concreto" por el que tienen miedo y que habría quedado capturado por las cámaras de videovigilancia de la vivienda. Marisa añadía, además, que, esa noche, las alarmas se activaron y pudieron verla por las cámaras de seguridad saltando las vallas. Con toda esta situación, es de esperar que Maite Galdeano no esté pasando por un buen momento y Álex Álvarez apuntaba que la madre de la influencer habría descartado demandar a su hija dado que sus pertenencias siguen aún en su casa. A todo esto, Cristian Suescun afirmaba recientemente que toda esta situación le parece muy delicada y prefería tratarlo todo en privado pues los tres involucrados forman parte de su familia aunque tiene claras sus prioridades: "Mi madre es mi madre, mi hermana es mi hermana y mi cuñado es mi cuñado, pero mi madre va por encima de todo". Durante la emisión del programa, Maite colgaba en su Instagram un comunicado en el que expresaba que: "Ante los recientes comentarios publicados en diversos medios sobre la situación en que se encuentra mi relación con mi hija, me veo en la necesidad de exponer mi postura al respecto. Mi único interés en todo este asunto es el bienestar de mi hija, así, por lo que a mí respecta, no tengo la más mínima intención de emprender acciones legales en su contra. Así mismo, aprovecho este comunicado para solicitar que se respete escrupulosamente la realidad de los hechos y, si se informa al respecto, se haga con la propiedad y escrupulosidad que requieren temas tan delicados como este. Además de lo anterior, dado que la situación resulta dolorosa y complicada, ruego respeto a todas la partes".

Compartir nota: Guardar Nuevo