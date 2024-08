La vicepresidenta de Ecuador desoye la orden de Noboa para abandonar Israel

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha hecho caso omiso de la orden dada desde el Gobierno de Daniel Noboa par que abandonase Israel y se trasladase temporalmente a Turquía ante la posible escalada del conflicto en Oriente Próximo, en un nuevo pulso público entre las dos principales autoridades del país sudamericano. Noboa promulgó el 8 de agosto un decreto en el que expresamente planteaba el traslado de Abad, que ejerce como embajadora en Israel en una suerte de destierro político. Sin embargo, la vicepresidenta no ha actado dicha orden y sigue en Tel Aviv, como ha confirmado la ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld. "La embajadora sigue en Israel y no nos ha informado de cuándo va a salir", ha dicho Sommerfield en una entrevista de la plataforma Tiempo Real en la que ha afirmado que Abad "no está siendo consecuente con el momento que vive el país". En este sentido, ha señalado que el gobierno está teniendo "un grado de alto de tolerancia" con una persona que ha "desprestigiado" tanto a Ecuador como a Israel. La oficina de la vicepresidenta también ha confirmado en un comunicado que Abad "continúa desempeñando sus funciones desde las oficinas de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, Israel". Según esta versión, desde la emisión del decreto por parte de Noboa hay "coordinaciones ininterrumpidas" con el Ministerio de Exteriores. Estos contactos guardarían relación con el artículo relativo a "los valores que asumirá el Estado ecuatoriano" en relación al traslado, apuntando por tanto a una supuesta discrepancia relativa a los gastos. La relación entre Noboa y Abad quedó rota poco después de la investidura y el presidente se presentará a las elecciones de 2025 junto a María José Pinto, actual secretaria técnica de la oficina Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, tal como aprobó este mismo mes el partido Acción Democrática Nacional (ADN).

