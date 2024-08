Kiko Jiménez se mantiene discreto en su guerra familiar contra Maite Galdeano

Kiko Jiménez se mantiene firme en su decisión, y tras solicitar una orden de alejamiento contra Maite Galdeano, y demandar a la madre de Sofía Suescun por amenazas y por atentar contra su honor y contra su imagen, guarda silencio ante las cámaras que hacen guardia ante las puertas de la casa de la influencer desde que se hizo pública la guerra familiar. "Yo agradezco muchísimo vuestro trabajo, lo entiendo y lo respeto pero como comprenderás la situación es muy delicada y no quiero pronunciarme. Está judicializado y quiero que siga su curso, lo siento" ha asegurado el tertuliano, sin aclarar si como se ha dicho en diferentes programas su novia y él decidieron pedir protección contra Maite al vivir una situación que lez hizo pasar pavor cuando la de Pamplona saltó la valla del chalet de Sofía de madrugada. Mientras la 'reina de los realities' se refugia en su domicilio y no se la ha visto desde que estalló la guerra con su madre, Kiko es el encargado de pasear al perro de la pareja, y a última hora de este martes volvíamos a verle y aprovechábamos la ocasión para preguntarle por la incipiente relación que su 'suegra' mantendría con un hombre al que conoció en una aplicación para ligar y con el que ha tenido varias citas en Murcia en los últimos días. Y aunque no ha querido decir nada, el de Linares no ha podido evitar sonreír al escuchar si la solución a los celos enfermizos q Maite tiene contra él sería encontrar un novio. En 'TardeAR' han asegurado que Sofía piensa enviar todas sus pertenencias a su madre, incluidos sus gatos, para romper totalmente su vínculo; algo que su novio ha preferido no confirmar ni desmentir, insistiendo en que "no voy a responder a ninguna pregunta" relacionada con su suegra. Algo que no quiere decir que no las escuche y reaccione a su manera, como cuando ha escuchado qué le pareció que Maite pidiese públicamente a Dios que se metiera en la cabeza de su hija para que le perdonase y la dejase volver a casa. Algo que ha hecho que Kiko no pueda contener la risa por lo surrealista de las últimas declaraciones de la madre de su novia.

