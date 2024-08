Carmen Gahona se reinventa en youtuber tras la muerte de Chiquetete y vuelve a la tele con dardo a Tamara Falcó

Alejada de la televisión desde el fallecimiento de Antonio Cortés 'Chiquetete' en diciembre de 2018, Carmen Gahona reaparecía este fin de semana en el programa 'Fiesta' revelando cómo es su nueva vida tras la muerte del que fue su gran amor. Dejando a un lado las polémicas y los durísimos ataques que durante años lanzó desde diferentes platós a Raquel Bollo y a sus hijos Manuel y Alma Cortés, la andaluza se ha reinventado en 'youtuber' y triunfa con su propio canal de cocina, que se ha convertido en su refugio, su entretenimiento y su modo de vida. "Yo no tengo nada que defender ya. Ya por desgracia no tenfo nada que defender y no tengo por qué ir a un sitio de esos" asegura. "Me dio ahí la locura, en medio de la depresión tan grande que tuve -tras la pérdida de Chiquetete- creé el canal como de terapia y no me avergüenza decirlo. Soy luchadora, hay que seguir p'alante y ahora estoy muy contenta. Yo soy cocinera de siempre" ha reconocido en una entrevista exclusiva de Europa Press, confesando que lo que más feliz le hace de todo es el cariño que está recibiendo de la gente. "Pero no soy cocinera, soy guisaora" nos corrige con una sonrisa. Una nueva faceta de youtuber, pero no influencer, porque como se lamenta -aprovechando para pedir ayuda a las marcas- "a mi no me dan ni el aceite para guisar. Yo no tengo sponsor". "Mi canal se llama Anca Carmela, pero pones Carmen Gahona y salgo yo guisando, y si te suscribes te salen todas las recetas" nos cuenta ilusionada con haber encontrado esta ocupación que le ha salvado de la depresión. Dejando entrever que le encantaría regresar a televisión como concursante de algún talent de cocina, Gahona huye de comparaciones y no ha dudado en estallar contra Tamara Falcó cuando le hemos comentado que podría convertirse en la nueva marquesa de Griñón de los fogones: "Por dios te prometo, te voy a decir una cosa. A mí me ha costado mucho trabajo. Yo he ganado mucho dinero y he trabajado muchísimo, como una negra. Pero a mí no me comparen con esa niña, ¿eh? Ahora todo el mundo quiere ser cocinero. Yo era cocinera y he trabajado en hospitales. Y he trabajado en residencias de ancianos, de cocineras. Y he trabajado en... A mí me vas a decir tú que... Y esta que no sabe hacer nada se pone aquí y se me va a comparar tú a mí. Vamos, que de un guiso te saco yo cinco guisos, cinco platos" asegura. "¿Quién le ha enseñado a cocinar? ¿Su madre le ha enseñado? ¡Claro! Yo no tenía nunca en mi casa cocinera. En mi casa mi madre hacía la comida. Y después la sustituí yo porque mi madre trabajaba en la calle. Mira, que no me compare con nadie. Que ya me está haciendo hablar más de la cuenta" ha añadido dejando clara su opinión sobre Tamara. Al margen de su canal de YouTube, Carmen tiene más proyectos y no descarta escribir sus memorias, aunque primero lanzará su propio libro de cocina. "Escribo también de mi vida, de los momentos que he vivido, pero lo que más hago son recetas. En unos meses voy a publicar mi primer libro y si algún día escribo mis memorias tampoco tengo tanto que hablar. Hablaré muchas cosas buenas. Al pasado se le dice adiós, y a lo malo también. Hay que andar para delante no para atrás, y ya está" sentencia.

