Vuelve Georgina Rodríguez convertida en la 'ambición rubia'. Primeras imágenes de la 3ª temporada de su reality

Georgina Rodríguez se ha convertido en viral en las últimas horas tras compartir un vídeo en sus historias de Instagram en el que aparece de espaldas al anocher cortándose su larga melena morena a la orilla del mar para, posteriormente, tirar el mechón -de varios centímetros de longitud- al agua. Un cambio de look que parece bastante radical pero del que todavía no hemos podido ver el resultado, ya que la novia de Cristiano Ronaldo ha preferido dejar en ascuas a sus más de 61 millones de seguidores y no publicar por el momento ninguna imagen de su nuevo corte de pelo. Una publicación que podría ser una estrategia para promocionar la tercera temporada de su reality, puesto que Netflix ha anunciado este martes ¡que vuelve Georgina! Tras el éxito rotundo de las dos primeras entregas de la serie, la modelo regresa por todo lo alto para seguir compartiendo con el público cómo es su día a día de ensueño como influencer, empresaria, mamá de cinco niños y pareja de uno de los futbolistas más famosos del planeta. En esta nueva temporada, la vida de la bailarina vuelve a dar un giro. ¿Cómo se vive el auténtico lujo en Arabia Saudí? Lo descubriremos cuando Gio y su numerosa familia se instalen en Riad tras el fichaje de Cristiano por el Al Nassr. Una nueva y exótica etapa que se convierte en el hilo conductor de la tercera entrega de 'Soy Georgina', la temporada de las primeras veces. Y es que como ha adelantado Netflix, podremos ver cómo es su nueva vida en Oriente Medio en compañía del portugués y de los pequeños Cristiano Jr, Eva, Mateo, Alana y la benjamina de la casa, Bella Esmeralda. Pero no solo eso, ya que continuando con su progresión imparable, Georgina también mostrará su campaña internacional como protagonista de una famosa marca de ropa y compartirá el mayor de los sueños: debutar en la semana de la moda de París. En las imágenes que ha distribuido la plataforma para ponernos los dientes largos hasta que se estrene la nueva temporada -por el momento no han anunciado la fecha- vemos a la influencer con Ronaldo, derrochando ternura con sus hijos, en el avión privado que utiliza en todos sus desplazamientos, o en el gimnasio poniendo a punto su espectacular figura. Pero si algo ha llamado la atención y nos ha dejado sin palabras es la imagen más sorprendente de Georgina convertida en la 'ambición rubia' cambiando su característica melena morena por un rubio platino que le sienta ¡de maravilla! 'Soy Georgina' está de vuelta y, no lo dudamos, ¡su tercera temporada dará mucho que hablar!

