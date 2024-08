Simeone: "Recibimos goles que podíamos haber evitado"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que este lunes ante el Villarreal (2-2) recibieron goles que se podrían "haber evitado" y que van a "trabajar" para intentar solucionarlo, aunque considera que en términos generales el equipo hizo "un buen partido" en su debut. "En general, fue un partido clásico de la primera fecha de la temporada, donde nos vamos encontrando con las dificultades que presentan los rivales. Nos enfrentamos a un equipo que tiene buenos futbolistas de mitad de cancha hacia adelante, con Baena, Jeremy Pino, Moreno... Recibimos goles que podíamos haber evitado, que desde lo individual se podría haber mejorado una situación colectiva. Tenemos que apuntar a trabajar en esa situación", declaró en rueda de prensa. Además, el técnico argentino relató cómo pasaron de poder adelantarse a encajar el tanto en propia puerta de Koke. "Del 1-2 a favor en una jugada clarísima con Lino nos encontramos con el 2-1 en un córner que desgraciadamente termina siendo un gol en contra. Ya el segundo tiempo fue un partido más abierto, no se sabía bien quién podía sacar ventaja, cualquier error iba a penalizar al rival. En la primera fecha jugando fuera de casa, me quedo con bastantes cosas positivas y algunas cosas individuales que hay que mejorar", expresó. En otro orden de cosas, valoró los errores defensivos. "Creo que tenemos que potenciar lo que tenemos, llevar el partido donde podemos jugar mejor por las características de los futbolistas que tenemos y a partir de ahí, competir", dijo. "Nos ocupa, como siempre lo decimos. El córner fue una jugada fortuita que evidentemente no pudimos resolver, pero está claro que hay situaciones en las que la podemos resolver mejor. Trabajaremos en eso, pero me quedo siempre con lo positivo: hubo bastantes cosas para decir que se hizo un buen partido", prosiguió. Por último, el 'Cholo' desveló por qué cambió a Alexander Sorloth, que debutó como rojiblanco con un gol ante su exequipo. "Estaba trabajando muy bien el partido, entendía que no había participado tanto del juego como se vio en el primer tiempo hasta el gol. Necesitaba un jugador como Correa, que posiblemente es mucho más combinativo y nos podía permitir tener otro tipo de ataque en ese sector", manifestó. "Hizo lo que tenía que hacer, que es el gol, lo necesitamos para que vaya creciendo en otra parcela también del juego que el equipo necesita. Hizo un primer tiempo bastante interesante, los cambios creo que algunos rindieron mejor que otros", finalizó.

