Muere uno de los rehenes de Hamás tras meses de "torturas físicas y mentales"

Avraham Munder, uno de los más de cien rehenes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) mantiene bajo cautiverio desde el pasado 7 de octubre, ha muerto tras meses de "torturas físicas y mentales", ha informado el kibutz en el que residía. Munder, de 79 años, había sido secuestrado junto a su familia aquel 7 de octubre. Su esposa Ruti, su hija Keren y su nieto Ohad, fueron liberados tras el acuerdo de rehenes que se alcanzó en noviembre. La noticia ha sido dada a conocer por su kibutz, Nir Oz, en la frontera con la Franja de Gaza, si bien no ha dado más detalles de cuando se habría producido la muerte, recoge el diario 'The Times of Israel'. Munder es una de las 116 personas aproximadamente que se cree continúan bajo cautiverio de Hamás y otros grupos armados desde el pasado 7 de octubre, incluidas 43 cuyas muertes ya han sido confirmadas, según señala Amnistía Internacional. En las últimas horas, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha informado de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aceptado la última propuesta de Washington para un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes, que Hamás critica no es la misma que el grupo aceptó. Esta última "propuesta revisada", señala Hamás, significa que Washington no ha podido convencer a Netanyahu de aceptar la original. "Lo único que hace Estados Unidos es ganar tiempo para que siga el genocidio. Solo queremos aplicar la propuesta del presidente Joe Biden a la que hemos accedido", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo