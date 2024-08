María José Suárez busca "sanar con el tiempo" tras su ruptura con Escassi y se refugia en unas vacaciones con su hijo

María José Suárez sigue en el centro de la atención mediática tras su reciente y polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Aunque aún no se han confirmado detalles sobre posibles infidelidades por parte del jinete, la modelo ha dejado claro que no desea saber nada más de su expareja. A pesar del dolor que ha experimentado, no ha perdido la fe en el amor y está enfocada en su proceso de sanación personal. En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, María José ha expresado su confianza en que el tiempo y el trabajo personal curarán las heridas. En sus palabras, anima a sus seguidores a confiar en el proceso de sanación: "Si trabajas en ti, un día vas a mirar para atrás y vas a agradecerte por haberte ido, por haber soltado lo que te lastimaba y por haber empezado de nuevo. Créeme, si trabajas en ti, tarde o temprano todo va a sanar. Aquello que pensabas que era el fin del mundo sólo será un pequeño recuerdo". Alejándose de las controversias, María José Suárez se está tomando un respiro y se ha ido de vacaciones con su hijo Elías. La modelo ha llegado al hotel en el que se hospeda en el poblado de Sancti Petri, donde se ha encontrado con una amiga. Mientras ella seguía las indicaciones del personal del hotel, su hijo jugaba con un balón junto a otro niño. Finalmente, terminó entrando en el hotel mientras el botones se encargaba de su equipaje y aparcaba el coche. Esta escapada representa un tiempo para la reflexión y el descanso, alejándose del foco mediático y centrando su atención en su bienestar y el de su hijo.

Compartir nota: Guardar Nuevo