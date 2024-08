Lucía Etxebarría carga contra Escassi y anima a María José Suárez a contar su historia en un libro

La reconocida escritora Lucía Etxebarría ha estallado públicamente contra Álvaro Muñoz Escassi, criticando duramente su comportamiento en la reciente polémica que ha sacudido a la expareja del jinete, María José Suárez. Siempre directa y sin pelos en la lengua, ha compartido su opinión sobre la situación y ha lanzado un contundente mensaje. Según la escritora, el problema con Escassi no radica en con quién elige estar, sino en las mentiras y engaños que ha mantenido hacia su pareja. "Este señor, el problema no es que se acueste con mujeres trans o con quien quiera acostarse, es que mentía a su novia. La mentía y encima se ha ido a un programa a cobrar una pasta para seguir mintiendo", ha declarado Lucía, quien no ha dudado en señalar que lo más grave es la infidelidad y la falta de honestidad. También ha sido especialmente crítica con la actitud del ex de Lara Dibildos, afirmando que su comportamiento se asemeja al de aquellos hombres que presumen de tener una "pareja abierta" pero sin comunicárselo a su compañera. "Es una pareja abierta de aquella manera. Que los cuernos se los ponga con mujeres trans, hombres o mujeres, lo que quiera, no desvía lo importante. Lo importante es que le estaba poniendo cuernos", sentenció. Además, Lucía ha ofrecido un consejo a María José, sugiriéndole que escriba un libro sobre su experiencia, ya que podría ayudar a muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. "Si ella sale adelante como está saliendo, iba a ayudar a muchísimas mujeres que se han visto en la mismísima situación", comentó la escritora, destacando la importancia de visibilizar y compartir estas experiencias para empoderar a otras mujeres. La escritora también criticó la doble vida que, según ella, llevaba Escassi, manteniendo a María José como la "pareja oficial" para mostrar en público, mientras que otras relaciones eran mantenidas en secreto. "Él se va a los sitios y la pone en un photocall porque ella es la que enseña, y las otras son las privadas", añadió, subrayando la desigualdad y el machismo inherente a esta dinámica. Finalmente, concluyó su mensaje animando a la modelo a no quedarse en silencio y a utilizar su experiencia para inspirar y ayudar a otras mujeres. "Yo te animo a que hagas un libro de esto, porque ibas a ayudar a mucha gente, mucha, mucha gente que se ha encontrado en la mismísima, idéntica situación", finalizó la escritora, dejando claro su apoyo a la presentadora en este difícil momento.

