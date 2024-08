Kyrgios deja claro que Sinner debería haber sido "sancionado" y Shapovalov lamenta "reglas diferentes"

Tenistas como el australiano Nick Kyrgios o el canadiense Denis Shapovalov se mostraron críticos este martes con la decisión de un tribunal de no sancionar al italiano Jannik Sinner pese a haber dado dos veces positivo el pasado mes de marzo. Un tribunal independiente, a instancias de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), dictaminó este martes que el actual campeón del Abierto de Australia no era culpable de ninguna manera pese a dar positivo dos veces por clostebol en controles antidopaje durante el pasado mes de marzo y en el transcurso del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos). Una decisión que en el mundo del tenis no cayó del todo bien en figuras dadas a dar siempre su opinión como el australiano Nick Kyrgios que consideró todo "ridículo, ya sea accidental o planeado". "Das positivo en dos ocasiones por una sustancia prohibida, deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, genial", recalcó en su perfil oficial de 'X'. Por su parte, Shapovalov, que llegó a ser 'Top 10' mundial, también fue claro al respecto. "No puedo imaginar lo que sienten ahora mismo todos los demás jugadores que fueron sancionados por sustancias contaminadas. Diferentes reglas para diferentes jugadores", criticó en 'X' el canadiense. "Quizás deberían dejar de tomarnos por idiotas, ¿no?", apuntó el francés Lucas Pouille.

Compartir nota: Guardar Nuevo