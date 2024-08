Dos detenidos investigados por el robo de 1.000 euros y 500 dólares a unos turistas argentinos

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte de Granada a dos varones de 37 y 42 años como supuestos autores de la sustracción de un bolso con efectos varios, documentos, 1.000 euros y 500 dólares en efectivo, que habrían sustraído a una pareja de turistas argentinos en el centro de la ciudad. Alrededor de las 19,00 horas, la pareja, de vacaciones en Granada, se sentó en un banco de la Plaza de la Trinidad a descansar, depositando en dicho banco, próximos a ellos, el bolso que portaba él. Pasado un rato echaron a andar y, sólo unos minutos después, se percataron de que no lo llevaban. Volvieron al lugar y no estaba, e "hicieron varias gestiones para localizarlo, pero no dieron resultado positivo", según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa. Sólo un par de horas más tarde, una dotación de Policía Nacional observó a dos varones caminando por la calle en el distrito Norte. Cuando éstos se percataron de la presencia policial, mostraron una actitud que hizo sospechar a los agentes, lo que motivó su identificación. Durante la misma, comprobaron que uno de ellos intentó esconder algo que resultó ser ocho billetes de cien euros, manifestando que era un envío de un familiar. Además, portaba una cartera con cinco billetes de cien dólares y documentos. Por su parte, el otro varón portaba un bolso, que resultó ser el sustraído, el cual contenía una funda de gafas con dos billetes de cien euros, una batería externa, unos auriculares inalámbricos, un cargador, dos cables de datos y un teléfono móvil de color rosa. Sobre la procedencia del dinero, éste último dijo que lo había recibido de una prestación social. La dotación policial trasladó a ambos varones a dependencias de la comisaría provincial, ya que se encontraban indocumentados, además, el primero de ellos llevaba un cogollo de marihuana, que fue incautado, motivo por el que iba a ser propuesto para sanción administrativa. Una vez en comisaría, los agentes realizaron gestiones sobre la procedencia del dinero y efectos que portaban y averiguaron que pertenecía a la pareja de turistas argentinos. Éstos se personaron en comisaría y reconocieron todos sus efectos, así como manifestaron las cantidades exactas y distribución de los billetes sustraídos, por lo que se les devolvieron todos los efectos y el dinero intervenidos. Lo único que echaron en falta fue el pasaporte del varón.

