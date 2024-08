Cueva pide que lo dejen jugar, tras denuncia por violencia de género

Lima, 20 ago (EFE).- El futbolista peruano Christian Cueva pidió este martes que lo dejen jugar, después de admitir que tiene una "personalidad compleja" y que aclarará ante las autoridades la denuncia de violencia física y psicológica presentada en su contra por su aún esposa Pamela López.

En una carta publicada en sus redes sociales, Cueva dijo que la violencia es inexcusable y que su conducta, "aunque no haya sido espontánea, sino en respuesta", también lo es.

Añadió que no cree ser abusador y que se hará responsable de sus actos, lo cual no implica que no deje de defenderse y buscar aclarar "aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron".

Asimismo, pidió perdón "por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó", un día después de que López presentó vídeos de peleas y golpes recibidos de Cueva en su casa.

El futbolista, que acaba de ser despedido del club Cienciano, escasas horas después de su contratación, agregó que, "mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes", pide que se le "deje jugar al fútbol".

Cueva, un mediocampista que tuvo un amplio recorrido en clubes extranjeros antes de lesionarse el año pasado, anunció que abría su historial médico y se sometía a las pericias necesarias para que se conozca que la situación "es más compleja de lo que parece", al compartir un presunto diagnóstico en salud mental.

"Insisto en que no rehuyo de mi responsabilidad, pero, una vez más, ruego, que el salvavidas que es para mí el fútbol, no se me quite", repitió en su carta.

A raíz de este caso, la Quinta Fiscalía en Violencia contra la Mujer de Lima Centro dispuso este martes iniciar las diligencias preliminares tras la denuncia de López contra Cueva por el delito de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, informó el Ministerio Público.

Horas antes, un juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima otorgó medidas de protección a López, que se separó de Cueva este año tras un mediático escándalo de presunta infidelidad.

Además, esa sala prohibió a Cueva cualquier tipo de acto que implique violencia de género y acercamiento a su esposa, "bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad".

El octavo juzgado de familia dispuso instalar el aplicativo 'botón de pánico' en el celular de López, informó la corte en la red social X.

El lunes, López, quien fue pareja del futbolista durante 12 años y madre de sus tres hijos, anunció que había presentado una denuncia formal contra Cueva por violencia física y psicológica, debido a "sucesos muy graves" y afirmó que "teme por su vida". EFE

mmr/gdl/car