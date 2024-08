Celeste, del 'núcleo duro' de Isabel Pantoja, se pronuncia sobre su 'ruptura' con dos de sus íntimas amigas

Isabel Pantoja es una fuente inagotable de noticias, informaciones y rumores. Inmersa en su gira de conciertos '50 aniversario', y buscando casa para abandonar Cantora y comenzar de cero en Madrid, ha salido a la luz que la artista estaría negociando con una importante productora llevar a la ficción su vida y hablar, en primera persona, de los episodios que han marcado su mediática vida. Pero al margen de este proyecto profesional que de salir adelante daría mucho que hablar, la cantante no atraviesa un buen momento en lo personal. Según han contado en 'Vamos a ver', está distanciada de dos de sus íntimas amigas -que la acompañan en todos sus viajes- por 'culpa' de su hermano Agustín. Como han revelado en el programa, a éste no le habría sentado nada bien que esas dos personas que pertenecen al entorno más cercano de Isabel no pasasen por su habitación a desearle buenas noches tras su actuación en Castellón el pasado 3 de agosto, después de cenar en compañía de Anabel Pantoja y otros miembros del equipo de la cantante en la habitación de su sobrina a pesar de que Agustín estaba en contra de esta 'quedada', que en principio estaba previsto que tuviese lugar en la suite de su hermana pero que cancelaron al encontrarse muy cansada. Un gesto que habría molestado y mucho al hermano de la tonadillera, que habría 'prescindido' de la compañía de estas dos íntimas amigas en su último concierto en Murcia. A falta de confirmación o desmentido por parte de la propia Isabel, hemos preguntado a otra de las personas más cercanas a la cantante, que siempre ha estado a su lado de modo incondicional y que no se perdió su actuación en San Pedro del Pinatar este viernes, Celeste Rodríguez. Demostrando su lealtad a la tonadillera, la presidenta de su club de fans ha preferido esquivar esta polémica y ha asegurado no saber nada de su supuesto distanciamiento de dos de sus mejores amigas: "De verdad que me da apuro, pero yo no lo sé cariño, yo no estaba" ha asegurado. Muy discreta, Celeste ha dejado en el aire cómo es Agustín con ella y qué hay de cierto en que controla las amistades de su hermana.

Compartir nota: Guardar Nuevo