Bronfman ofrece US$4.300M por control de Paramount Global

(Bloomberg) -- Edgar Bronfman Jr. presentó formalmente una oferta de US$4.300 millones para adquirir el control de Paramount Global y anular una oferta existente de Skydance Media, según una persona familiarizada con la propuesta.

El ejecutivo de los medios de comunicación y heredero de Seagram Co. ofrece comprar National Amusements Inc., el holding de la familia Redstone que posee la mayoría de las acciones con derecho a voto de Paramount, por unos US$1.750 millones, según la fuente, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente. Bronfman invertirá dinero adicional en Paramount, incluidos US$1.500 millones para reducir la deuda.

El Wall Street Journal informó previamente sobre la oferta.

La matriz de CBS, MTV y otras empresas de medios de comunicación ya había aceptado una oferta de Skydance, dirigida por David Ellison, hijo de Larry Ellison, cofundador de Oracle Corp. Su acuerdo de fusión incluye un periodo de 45 días durante el cual Paramount puede estudiar otras ofertas, periodo que expira el miércoles por la noche.

El grupo dirigido por Ellison ofreció US$2.400 millones por National Amusements y acordó invertir US$6.000 millones más en la compra de acciones de Paramount y el pago de la deuda. También planea fusionar Skydance con Paramount por acciones por un valor de US$4.750 millones.

Se espera que Bronfman argumente que su propuesta es superior porque supondrá una menor dilución para los accionistas de Paramount que no son de Redstone.

Paramount ha pasado apuros últimamente a medida que las personas cambian sus hábitos de consumo de la televisión tradicional al streaming.

Bronfman tiene un largo historial como ejecutivo de medios de comunicación. Adquirió y luego vendió MCA Inc, la matriz de Universal Studios, y fue director ejecutivo de Warner Music Group. En la actualidad es presidente de FuboTV Inc., una empresa de televisión por streaming que la semana pasada ganó una orden judicial para detener el lanzamiento del servicio de streaming deportivo Venu.

Nota Original: Bronfman Makes $4.3 Billion Bid for Control of Paramount Global

