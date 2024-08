Alice Campello y Álvaro Morata, la verdad sobre los rumores de reconciliación

Una semana después de que Álvaro Morata y Alice Campello anunciasen su separación después de 8 años de amor y 4 hijos en común, las incógnitas y rumores continúan rodeando a la ruptura más inesperada y mediática de los últimos tiempos. Tanto la modelo como el futbolista han asegurado que en su decisión no ha habido terceras personas ni faltas de respeto, y han dejado claro que la razón que les ha llevado a dar este paso tan doloroso ha sido un desgaste en su relación fruto de los desencuentros y las discusiones que les hicieron darse cuenta de que en estos momentos lo mejor para ambos y para sus pequeños era darse un tiempo. Sin embargo, la italiana ha reiterado que ambos siguen profundamente enamorados y, en declaraciones a la periodista Isabel Rábago, dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación en un futuro. En la misma línea, en los últimos días han surgido los rumores de reconciliación en la pareja. Como ha revelado el entorno de Alice a la revista '¡Hola!' su relación sigue siendo muy buena, hablan a diario y han comenzado a echarse de menos. De ahí que quienes les conocen bien apuesten porque tarde o temprano apostarán por su amor y darán una segunda oportunidad a su matrimonio. Por el momento, sin embargo, no han dado ningún paso más y mientras la influencer ha optado por quedarse en Madrid con sus cuatro hijos -Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella-, en los que está completamente volcada, Morata está centrado en su nueva etapa en el Milán y este fin de semana ha marcado un gol en su primer partido con el equipo italiano, ganándose rápidamente el cariño de los hinchas. Mientras el entorno de Alice habla de un acercamiento en la pareja, el de Álvaro ha dejado claro que el futbolista no piensa en retomar su relación. Así lo ha contado Alexia Rivas en 'Vamos a ver', asegurando que aunque se quiere seguir llevando bien con la madre de sus pequeños, ahora quiere estar solo porque ha acabado "muy quemado" de su matrimonio y ya no podía más. Una versión que coincide con la del periodista Javier Hoyos, que ha hablado con Morata. Una conversación en la que el delantero ha desmentido su acercamiento con Alice, asegurando que el motivo por el que hablan a diario es por el bienestar de sus cuatro hijos, por los que quieren tener una buena relación. Y es que aunque confiesa que la italiana es la mujer de su vida, llegó un punto en el que las discusiones eran continuas y la falta de entendimiento provocó que decidiesen romper su relación.

Compartir nota: Guardar Nuevo