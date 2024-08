Una protesta multitudinaria pide a Harris en Chicago un cambio en la política hacia Gaza

Alejandra Arredondo

Chicago (EE.UU.), 19 ago (EFE).- Mientras los líderes del Partido Demócrata estadounidense se preparan para cimentar la elección de Kamala Harris como su candidata presidencial en Chicago, miles de personas tomaron este lunes las calles de la ciudad para pedirle a la también vicepresidenta un cambio en la política del país hacia el conflicto en Gaza.

A la protesta, convocada por una coalición de más de 200 organizaciones de todo Estados Unidos, acudieron tanto activistas como votantes que expresaron sentirse desilusionados con la gestión que el Gobierno de Joe Biden está teniendo del conflicto en Oriente Medio y esperan generar suficiente presión para forzar a Harris a limitar o retirar su apoyo a Israel.

Para algunos este tema es tan importante que definirá su voto el 5 de noviembre en unas apretadas elecciones donde Harris aventaja al expresidente y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) por solo tres puntos porcentuales a nivel nacional, según una encuesta publicada este domingo por la cadena CBS News.

"Ahora que ya salió Biden, espero que Harris pueda cambiar sus ideas y que proponga algo mejor que un genocidio", contó a EFE Issa, palestino nacido en Ramala y ciudadano estadounidense radicado desde hace más de 40 años en Chicago.

Con una kufiya al cuello, el hombre, de 74 años, explicó que decidió unirse a la protesta porque considera importante "seguir presionando" a los líderes políticos de su país para que escuchen las voces de los votantes y en especial de los palestinos.

"Siento que todo el mundo está en nuestra contra. Duele ver lo que están haciendo en mi país, con mis impuestos. Nos tratan como si fuéramos animales", insistió.

Los demócratas presentaron justamente este lunes su programa electoral para los próximos cuatro años, que reitera la postura tradicional del partido de apoyo a Israel, al mismo tiempo que respalda "un acuerdo de alto el fuego inmediato y duradero" para la Franja de Gaza que permita liberar a los rehenes israelíes y aborde el "desplazamiento y muerte de tantas personas inocentes" en el enclave palestino.

El documento será sometido a voto por la noche entre los delegados de la formación y, hasta ahora, solo 30 de los 4.000 han expresado abiertamente su descontento respecto a la política hacia Israel.

Faayani Aboma Miian, quien forma parte de las organizaciones a cargo de la manifestación de este lunes, aseguró que esa "inflexibilidad" a la hora de abordar el conflicto en Gaza era de esperar.

"Los demócratas han demostrado ser un partido proguerra y actúan a favor de los intereses de sus donantes con poder y dinero, dejando atrás a la clase trabajadora", señaló.

Harris aún no ha hecho explícita su postura respecto al conflicto, pero en su carrera política ha dado apoyo al lobby a favor de Israel en Washington y en un reciente acto de campaña en Míchigan acalló a manifestantes propalestinos diciéndoles: "Si quieren que Trump gane, díganlo".

Los activistas rechazan esta acusación: si los demócratas pierden en noviembre, aseguró Aboma, no será por las críticas o las manifestaciones, sino por las políticas impulsadas por la Administración de Biden.

"No es nuestra culpa por protestar contra un genocidio, sino de ellos por apoyarlo", resaltó.

El conflicto en Gaza se ha convertido en un problema político para los demócratas, especialmente entre los jóvenes: un 45 % de los votantes menores de 30 años rechaza el manejo que el Gobierno actual le ha dado a la guerra, según una encuesta de Siena College/New York Times.

Las protestas propalestina en los campus universitarios a principios de año que se extendieron por todo el país reflejaron este sentimiento y en algunos estados se materializaron en una alta abstención durante el proceso de primarias.

Misha, una joven de 20 años que viajó desde Ohio para la manifestación de Chicago, votará por primera vez en estas elecciones y, por ahora, no sabe a quién.

"Literalmente es un debate que tengo conmigo misma cada día", contó la universitaria alzando un cartel con la bandera palestina. "Me pregunto si no hay más opciones y no entiendo cómo estos pueden ser nuestros candidatos". EFE

