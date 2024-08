Podemos también pide a Maduro las actas electorales: "Es evidente que tiene que poder haber una muestra"

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha emplazado también al Gobierno de Nicolás Maduro a mostrar públicamente las actas de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio: "Es evidente que tiene que poder haber una muestra", ha dicho este lunes. Tras reclamar que "en Venezuela tiene que prevalecer la democracia sin injerencias de ningún tipo y respetando la soberanía de los venezolanos y las venezolanas", la exministra ha abogado por que salgan a la luz las actas. "Que es lo que están pidiendo los principales países del mundo, que podamos ver esas actas, para, una vez vistas, poder respetar la voluntad soberana del pueblo venezolano, que es quien tiene que decidir su gobierno", ha proclamado Montero durante su visita a los trabajos de búsqueda de una fosa común en la zona madrileña de Montecarmelo. Así ha respondido al ser preguntada por su opinión sobre los resultados electorales en el país y por la proposición no de ley que el PP ha anunciado para que el primer Pleno del Congreso de septiembre reconozca la victoria del candidato de la oposición, Edmundo González, sin esperar a la posición que adopte el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, Montero ha dicho que no le sorprende la posición del PP, al que ha acusado de respaldar en España el "golpismo judicial" y de "apoyar a la derecha más golpista de toda América Latina", en alusión a la venezolana. PIDE AL GOBIERNO QUE NO MIENTA SOBRE PALESTINA La exministra de Igualdad también se ha pronunciado sobre la guerra en Gaza, que tiene que ser parada "con urgencia" y en la que, a su juicio, "España, desgraciadamente con los datos disponibles, es un cómplice necesario del genocidio contra el pueblo palestino, es un cómplice necesario del Estado genocida de Israel". "Estamos conociendo datos escalofriantes y que el Gobierno ha negado sobre España como país de tránsito de las armas que el genocida Netanyahu está utilizando y, por tanto, le pedimos al Gobierno que deje de mentir, de criminalizar y ridiculizar como ha hecho el ministro Puente al Movimiento de Solidaridad con Palestina", ha apostillado. La dirigente de Podemos ha demandado al Ejecutivo de Sánchez Gobierno que "cumpla la ley y lo que quiere la mayoría de la sociedad española, que es paz, el fin del genocidio y que los responsables de ese genocidio no queden en la impunidad".

