Pacto Histórico, la coalición de Gustavo Petro, se convierte en partido político

El partido Colombia Humana, el partido político del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha celebrado este domingo su segunda asamblea en Bogotá y ha acordado sumarse a un nuevo proyecto político en la forma de partido con el nombre que tenía la coalición que aupó a Petro a la Presidencia, Pacto Histórico. El nuevo partido aglutinará en una propuesta única a las formaciones que apoyaron a Petro con vistas a las elecciones al Congreso y a la Presidencia en 2026. El propio Petro ha participado en el acto y ha abogado por "la unidad de toda la izquierda" colombiana, aunque reconoció que existen "algunas divisiones". "Los proyectos políticos son un medio para lograr el cambio, para lograr el poder para el pueblo. Hoy estamos perdiendo nuestra vitalidad y tiempo de la historia en peleas entre nosotros mismos. Eso no se justifica", ha declarado, según recoge la televisión pública colombiana, RTVC. Petro ha mencionado a las "egolatrías" que históricamente han impedido que la izquierda pueda construir un proyecto político serio y ha advertido de que si se producen en el Pacto Histórico, se retiraría del mismo. El dirigente colombiano ha resaltado la "oportunidad histórica" que se plantea para "hacer cambios sociales" y ha advertido de que si falla y regresa la derecha al poder, "la historia no se lo perdonará". "Si ellos regresan al poder van a bañar a Colombia de sangre. Ellos, ya lo sabemos, ya sabemos como actúan en las regiones, sabemos con quienes se mueven, sabemos qué armas usan. Lo denunciamos una y otra vez. No tienen otra forma de control sobre el pueblo que no sea el miedo y el terror porque están llenos de mafia y de narcotráfico", ha argumentado. S

