Familiar del niño apuñalado mortalmente en Mocejón (Toledo): "No queremos que se criminalice a nadie por la etnia"

El portavoz de la familia del niño apuñalado mortalmente en Mocejón (Toledo), Axel Sánchez, ha pedido que no se criminalice a nadie "por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia" y que se deje trabajar a la Guardia Civil para atrapar al agresor. "Nosotros, la familia, no tenemos sospecha de quién puede ser, y por eso no queremos que se criminalice a nadie por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia. Están saliendo muchos bulos, mucha desinformación. Queremos que se deje trabajar la Guardia Civil y que cuando la Guardia Civil tenga a este indeseable, que nos diga: 'es éste'. Independientemente de dónde venga, de quién sea, no lo sabemos. Entonces, sí que pedimos mucha prudencia y que no se criminalice a nadie, porque son momentos muy duros los que está pasando mi familia", ha asegurado Sánchez en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. El niño, de 11 años de edad, falleció este domingo tras ser agredido con un objeto punzante a las 10:00 horas mientras jugaba con otros compañeros en el campo de fútbol de la localidad toledana de Mocejón. Nada más ocurrir el suceso, hasta el lugar se desplazaron médico de urgencias, un helicóptero sanitario y una UVI, que sólo pudieron certificar su fallecimiento. Asimismo, el portavoz de la familia ha indicado que las familias de Mocejón "están consternadas, están con miedo". "Todos tienen hijos o tienen primos o tienen sobrinos o nietos y les da miedo, como es lógico. Pero bueno, hay que confiar en la justicia y en la seguridad y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido a mi familia", ha apuntado. Igualmente, Sánchez ha destacado en una entrevista en Telecinco que se está buscando al sospechoso, que sigue en paradero desconocido. "La Guardia Civil es la que lleva la 'operación jaula' junto con la Policía Nacional. Están haciendo todo lo que pueden. Están peinando la zona, buscando con medios terrestres y medios aéreos, incluso han vaciado un canal y están buscando por el río. Y están haciendo todo lo posible para dar cuanto antes con este indeseable que ayer destrozó la vida de mi familia", ha explicado. En todo caso, Sánchez ha reiterado que "hay mucha información que no está contrastada", aunque ha añadido que la cámara de seguridad de un vecino captó a un posible sospechoso y que esas imágenes se están investigando. También este mismo lunes, en declaraciones a medios, el portavoz de la familia ha señalado que el presunto agresor entró por la parte trasera del polideportivo. "Pensamos que tiene que ser alguien que conociera que se pueda entrar por ese camino, porque es un camino que si tú no eres de aquí del pueblo no sabes que por ahí se puede acceder al polideportivo", ha destacado. Respecto a la situación en la que se encuentran los familiares del menor, Sánchez ha subrayado que están "destrozados, sin entender lo que está pasando e intentando asimilar la tragedia". "El dolor que tiene mi familia, que tiene mi prima, es incomprensible", ha concluido. El Ayuntamiento de Mocejón va a decretar tres días de luto oficial por este asesinato.

Compartir nota: Guardar Nuevo