Estos son los puntos en los que se basa la demanda de Sofía Cristo a su hermano Ángel

Siguiendo los pasos de su madre Bárbara Rey, Sofía Cristo ha demandado a su hermano Ángel Cristo por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad con algunas de las declaraciones que ha hecho sobre ella en diferentes exclusivas y programas de televisión en los últimos meses, causándole "graves daños y perjuicios" en forma de "trastornos de depresión y ansiedad". Unas medidas legales que revelaban en el programa en el que colabora, 'Espejo Público', y que la propia Dj confirmaba ante las cámaras de Europa Press, asegurando que lo único que busca al llevar a su hermano a los tribunales es que "se haga justicia". Una demanda que es por lo civil y no por lo penal -ya que la hija de Bárbara Rey, al igual que la vedette, no quiere que Ángel vaya a prisión- que se ha preparado a conciencia analizando todas y cada una de las manifestaciones públicas que el exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha hecho sobre su hermana, y de la que ahora nos da las claves la abogada de Sofía, Irene Sorribas, En primer lugar, los motivos que han empujado a la Dj a interponer una demanda contra su hermano: "Entre otros, por vulneración de sus derechos fundamentales al honor y a la intimidad, en base a los siguientes motivos: En primer lugar, porque las declaraciones que hace el Sr. Cristo en el programa "De Viernes" (de fechas 24 de noviembre, y 1 y 8 de diciembre de 2023) en relación con los problemas con las drogas y determinados detalles de su vida privada vulneran su derecho a la intimidad". "En segundo lugar, porque las manifestaciones que D. Ángel hace sobre Sofia, describiendo a esta como una adolescente drogadicta, problemática, conflictiva, tonta e inútil, son difamatorias, injuriosas y calumniosas, y por tanto suponen una inaceptable intromisión ilegítima en el derecho al honor de Sofía" explica su abogada. Como apunta, "hemos aportado numeroso documentos y grabaciones de programas de televisión en los que la descripción que hace Ángel Cristo de su hermana, describiéndola siempre con admiración y cariño, es rotundamente opuesta a la que ha dado en los programas objeto de la demanda" en los que como asegura, el único fin del hijo del domador sería "lucrarse económicamente". Unas conductas que, como refleja Irene Sorribas, "están ocasionando graves daños y perjuicios en Sofía, que está sufriendo trastornos de depresión, ansiedad y desasosiego". "Daños que son cuantificados y reclamados en la demanda" pidiendo una cantidad económica a Ángel sobre la que la abogada prefiere no dar ningún detalle, aunque como ha asegurado Aurelio Manzano en 'Espejo Público' se trataría de una cuantiosa cantidad.

