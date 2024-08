Crónica del RCD Mallorca - Real Madrid, 1-1

El Real Madrid empató (1-1) ante el RCD Mallorca este domingo en el inicio de la temporada 2024/25 de LaLiga EA Sports, un discreto estreno para el campeón, con destellos pero poco protagonismo en Son Moix, donde terminó incluso mejor el nuevo barco bermellón. Los de Carlo Ancelotti no llegaron a intimidar a un Mallorca que, con Jagoba Arrasate en su banquillo, fue un muro, no bajó la concentración en casi los 90 minutos y atacó con criterio igualando las ocasiones del defensor del título. Los Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Bellingham, eclipsados por Vedat Muriqi, en un inesperado tropiezo del equipo de los 'galácticos' para empezar. Con el once que saltó a la final de la Supercopa de Europa el miércoles, el Real Madrid enseñó suficiente calidad como para irse con renta al descanso, el 0-1 de Rodrygo a los 13 minutos. Mucha pólvora, la contundencia por la que se reconoció tranquilo Ancelotti tras ganar el primer título de la campaña. Con todo, el nuevo Mallorca no tardó en parecerse al antiguo Osasuna, con la firma de un Arrasate que sacó a los baleares a morder en Son Moix. Dani Rodríguez y Samu Costa probaron el disparo lejano también para empezar, pero el Madrid dejó su tarjeta con una gran galopada de Mbappé. La intensidad sobre el césped calentó además el duelo. No tardaron en saltar chispas con Vinícius, pero entre el brasileño, su compatriota Rodrygo y Mbappé, los blancos empezaron a instalarse cerca de la meta rival. Así, en una conducción de Fede Valverde, con Jude Bellingham también por ahí, el tridente del Madrid se alió para volver loca a la defensa en el 0-1. Al Mallorca de Arraste le habían entrado las dudas y los de Ancelotti jugaron largas posesiones. Sin embargo, el ímpetu local tuvo un arreón final antes del descanso, con balones a Muriqi y, el 'Pirata', rozó el empate salvado por Thibaut Courtois. El jugador kosovar despertó y ya no paró hasta ver puerta. Pese a que los blancos trataron de nuevo de jugar más en campo mallorquín, Muriqi sacó siempre petróleo para los locales, hasta el 1-1 a saque de esquina. Como respuesta, después de un rato sin aparecer, Mbappé se ofreció algo más y Greif tuvo trabajo en la portería mallorquina. La entrada de Modric dio también más claridad al ataque de los blancos, pero el Mallorca no bajó la intensidad. En su primer partido con los baleares, Johan Mojica convenció a su nueva afición, providencial ante Rodrygo en el posible 1-2, igual que Arrasate con su librillo. Los locales aún tuvieron el impulso final de ir a por la victoria, con tres buenas ocasiones de Antonio Sánchez, la gran entrada de Larin y un Muriqi que sufrió una dura entrada de Mendy, roja directa en el descuento. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: RCD MALLORCA, 1 - REAL MADRID, 1. (0-1, al descanso). --ALINEACIONES: RCD MALLORCA: Greif; Maffeo, Raíllo, Valjent, Mojica; Samu Costa, Mascarell (Copete, min.92), Darder (Morlanes, min.72); Asano (Larin, min.72), Muriqi y Dani Rodríguez (Antonio Sánchez, min.67). REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, min.88), Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouameni (Modric, min.63), Valverde, Bellingham (Arda Güler, min.88); Rodrygo, Mbappé y Vinícius (Brahim, min.88). --GOLES: 0 - 1, min.13, Rodrygo. 1 - 1, min.53, Muriqi. --ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a Maffeo (min.45+3)por parte del Mallorca. Expulsó a Mendy (min.97) en el Real Madrid. --ESTADIO: Estadi Mallorca Son Moix.

