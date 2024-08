Borrell critica que Maduro siga sin publicar las actas y que pida ayuda al Supremo: "El colmo del sarcasmo"

El Alto Representante de la Unión Europa para la Política Exterior, José Borrell, ha criticado este lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haya acudido al Tribunal Supremo venezolano para que "le defienda" después de haberse proclamado ganador sin publicar las actas de las elecciones presidenciales sobre las que la comunidad internacional ha emitido sospechas de fraude. "El colmo del sarcasmo", ha resumido. "Maduro ha recurrido al Tribunal, ha apelado a los tribunales para que le defiendan, que es el colmo del sarcasmo, y estamos pendientes de que el Tribunal Supremo de Venezuela emita la sentencia", ha explicado el Alto Representante. De esta forma se ha pronunciado el dirigente socialista en rueda de prensa durante la inauguración de la XXIII edición del curso 'Quo Vadis Europa?', que él mismo dirige en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. En este sentido, ha afirmado no saber "qué va a emitir como sentencia" el órgano judicial venezolano ya que "su función no es contar los resultados electorales". Esta tarea, según ha recordado, le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela --controlado por el Gobierno chavista--, por lo que, a su juicio, "Maduro no necesita ir a los tribunales" y sí publicar las actas electorales para que la comunidad internacional pueda proceder a su "verificación". A su juicio, la actitiud del presidente venezolano suscita dudas pues "insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que, para la comunidad internacional, sin verificación no hay asunción de resultados". "Imagínense que aquí en España la autoridad electoral publicara resultados parciales y no los justificara, ¿qué pensaríamos?", se ha preguntado. De este modo, ha dicho esperar que la comunidad internacional mantenga su "exigencia de verificación de resultados" ya que la oposición venezolana liderada por Edmundo González y María Corina Machado ha publicado unos resultados "radicalmente distintos de los que pregona Maduro" reuniendo "más del 80 por ciento de las actas de las mesas electorales". LA REPRESIÓN SE ACENTÚA En este contexto, ha tachado la situación en Venezuela de "dramática" y se ha mostrado expectante "a ver qué pasa en los próximos días" porque "la represión" del Gobierno chavista "se acentúa" y "ya hay más de 2.000 personas detenidas". Asimismo, ha aseverado que la posición de la Unión Europea respecto al conflicto es la de mantener la exigencia de que Maduro publique los resultados mientras "hay una negociación en curso" y "a la espera" de la sentencia que emita el Tribunal Supremo del país caribeño. "Venezuela puede entrar en una grave crisis, estamos todos intentando evitar que esto no ocurra", ha apostillado Borrell. Sobre la propuesta de "algún país latinoamericano" de repetir elecciones y compartir el poder entre Gobierno y oposición, ha espetado que no sabe "cómo se hace eso" y ha insistido en que "no se hará nada seguramente hasta que el Tribunal Supremo no hable".

Compartir nota: Guardar Nuevo