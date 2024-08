Blinken anuncia que Israel acepta la propuesta estadounidenes de acuerdo revisada

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha anunciado este lunes desde Israel que el Gobierno israelí ha dado su aprobación a la última propuesa revisada presentada por Estados Unidos para un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes, por lo que ha instado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a hacer lo propio y cerrar el pacto. El responsable diplomático estadounidense ha destacado tras tres horas de reunión con Netanyahu que ha mantenido "una reunión muy constructiva" en la que éste "me ha confirmado que Israel acepta la propuesta" planteada por Estados Unidos en Doha la semana pasada "para intentar superar las diferencias entre las partes". Blinken ha emplazado así a Hamás a aceptar la iniciativa. "Ahora depende de Hamás hacer lo mismo", ha subrayado en rueda de prensa desde Tel Aviv, según recoge el diario 'The Times of Israel'. Blinken ha destacado que ha viajado a la zona "para cruzar la línea de meta" en los intentos para lograr un alto el fuego y ha puesto en valor que la propuesta de alto el fuego "también refleja las necesidades de seguridad de Israel", mientras para los gazatíes "les aliviará el sufrimiento diario y su necesidad de alimento, refugio y mantenerse a salvo". Una vez aceptada la propuesta, las partes deberán "juntares y completar el proceso de lograr un claro acuerdo sobre cómo aplicar los compromisos adquiridos". "El siguiente paso importante es que Hamás diga sí", ha reiterado, "y entonces, en los próximos días, los expertos negociadores trabajarán en un acuerdo claro para aplicar la propuesta". "Son cuestiones complejas todavías. Va a ser necesario que los líderes tomen decisiones difíciles", ha advertido Blinken, que ha resaltado que Estados Unidos se ha implicado "para conseguirlo, para lograrlo ahora". El responsable norteamericano ha mencionado de nuevo la necesidad de "evitar que el conflicto se extienda, que no haya una escalada, que podamos desactivar algunos de los puntos de presión que hay en la región y después abrir perspectivas para construir una paz más duradera y seguridad para todos en Oriente Próximo". Blinken ha defendido además el envío de fuerzas militares estadounidenses adicionaes a la zona "no para provocar una agresión, sino como disuasión, para asegurarnos de que no ocurre" y "también para dejar claro que si pasa, estamos totalmente dispuestos a defender a Israel".

Compartir nota: Guardar Nuevo