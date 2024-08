Ángel Cristo Jr, su cara de desagrado al escuchar el nombre de su madre y de su hermana

Hace unos días se confirmaba la noticia. Sofía Cristo ha decidido seguir los pasos de su madre Bárbara Rey y ha demandado a su hermano Ángel Cristo Jr. por vulnerar su derecho a la intimidad e intromisión ilegítima de su derecho al honor con las declaraciones que ha hecho sobre ella en las diferentes exclusivas que ha concedido el exconcursante de 'Supervivientes 2024' en los últimos meses. Una demanda en la que la Dj pediría una elevada cantidad económica por los graves daños y perjuicios que le han provocado las manifestaciones de su hermano en forma de "trastornos de depresión, ansiedad y desasosiego", y que parece no preocupar en absoluto al hijo del domador. Hace unos días Ángel reaparecía acompañado de su novia Ana Herminia y tirando de sentido del humor bromeaba con el estampado de su camiseta de 'Barrio Sésamo' para esquivar las preguntas sobre su guerra familiar: "Ahora estoy cerca y ahora me alejo...", afirmaba de lo más relajado, dejando entrever que no tiene miedo a las demandas de su madre y de su hermana. Una actitud muy diferente a la que ha mostrado este lunes, incapaz de disimular un gesto de desagrado al escuchar los nombres de Bárbara y Sofía. Sin su inseparable Ana Herminia, y con una gorra para intentar pasar desapercibido, Ángel ha salido de su domicilio y ha hecho oídos sordos a todas las preguntas de la prensa, aunque no ha podido evitar una llamativa cara de 'amargura' ante las demandas que han interpuesto contra él su madre y su hermana. Mucho más callado de lo habitual, el hijo de la vedette tampoco se ha pronunciado sobre el fallecimiento del actor francés Alain Delon -con el que se rumorea que Bárbara tuvo un idilio-, ni sobre los preparativos de su boda con la venezolana, en los que está volcado al margen de la guerra legal que se avecina con su familia.

