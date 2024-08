Alberto Dugarte desvela cómo es trabajar con Isabel Pantoja

Mucho se ha especulado en los últimos tiempos sobre una supuesta 'tensión' o 'mal rollo' entre Isabel Pantoja y el equipo de trabajo que le acompaña en cada uno de sus conciertos. Se ha dicho que a Agustín Pantoja no le gustaría nada la sobreexposición que su sobrina Anabel, el peluquero José Antonio Abad, o el maquillador Alberto Dugarte hacen en redes sociales de los viajes que hacen con la tonadillera, y en más de una ocasión se ha rumoreado que alguno podría dar un golpe sobre la mesa y revelar cómo ha sido su experiencia al lado de la cantante y su hermano. Y quien lo ha hecho ante las cámaras de Europa Press ha sido Dugarte, pero no para traicionar a Isabel ni contar los momentos de tensión que se habrían vivido durante la gira, sino para todo lo contrario: dar la cara por la artista y dejar claro la gran sintonía que existe entre Pantoja y su staff. "Isabel está pletórica, hace años que no la veía con una energía tan bonita y tan fuerte, se comió el escenario en Murcia. Estaba pletórica, espectacular, guapísima, con fuerza, bailando, cantándose, de verdad que el concierto fue increíble y estoy seguro de que el próximo que va a ser en Albacete va a ser también espectacular" afirma su peluquero, dejando entrever que la cantante ha superado por fin los problema de salud que ha sufrido en los últimos meses. Como confiesa, "Isabel es maravillosa. Es súper cariñosa, súper atenta, trabajar con Isabel es maravilloso. No hay nunca un problema, no hay nunca una queja, no hay nunca nada". "Lo que hacemos es divertirnos. Es más, yo a ella estamos toda una tarde que quedamos porque nos lo pasamos tan bien en el camerino contándonos cosas, chistes, con Antonio Abad, con Anabel, con Isabel, que es que no existe ningún tipo de rumor de problema ni nada de lo que se está contando" insiste, asegurando que "si Anabel estalló tanto es porque no existe ningún tipo de polémica, no hay ninguna polémica, no hay ningún problema". "Es que nos tienes que ver cómo estamos todo el tiempo de broma, queriéndonos y felices y vamos a trabajar felices. Yo no tengo necesidad de trabajar con Isabel Pantoja si no quisiera, voy a trabajar con Isabel porque soy feliz, porque me lo paso bien y porque la amo, la quiero y es la mejor artista que hay en España. Punto final" sentencia. Alberto no es solo el maquillador de Pantoja, sino que entre sus clientas 'vips' se encuentran nombres como el de Ana Obregón o Paula Echevarría entre muchas otras. Pero hay alguien que se le está "resistiendo mucho", como nos ha contado divertido: "Me queda la Reina Letizia". "Tendría clarísimo como maquillarla porque tiene unas facciones muy bonitas, un ojo muy bonito y sabría la tonalidad que ponerle y la técnica que aplicar. Iba a salir diferente y creo que le gustaría mucho" desvela.

