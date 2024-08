Adriana Dorronsoro presume su estilo en la boda de Antonio Rossi y comenta la notable ausencia de Ana Rosa Quintana

Adriana Dorronsoro ha causado sensación a su llegada a la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes, destacando no solo por su elegante atuendo, sino también por sus declaraciones. La periodista, quien se mostró radiante en el evento, aprovechó la ocasión para recordar a Ana Rosa Quintana, quien se encuentra disfrutando de un merecido descanso estival: "Está disfrutando del veranito que ya le tocaba. Que disfrute y ya le echaremos de menos". En un momento divertido, Adriana reveló el precio de sus complementos y bromeó sobre el episodio. "Me encanta este momento, esto es el directo, la vida es así", dijo con una sonrisa. Sobre su look para la celebración, detalló que había puesto mucho cuidado en su elección: "He dicho, es la boda de mi amigo Antonio Rossi, mi amigo Hugo Fuertes, y me voy a venir como se debe, a la altura". Sin embargo, también comentó que su traje no era el más cómodo, bromeando sobre su ajuste: "Es un poco embutidillo, pero bien porque así parezco más delgada". La periodista no escatimó en halagos hacia los novios, describiéndolos como "maravillosos" y destacando el amor palpable entre ellos. "Antonio Rossi es mi querido amigo, le adoro, le amo. A Hugo Fuertes también le conozco desde hace ya un tiempito. Y la verdad es que me encantan los dos, se quieren mogollón. Tú estás con ellos y dices, es que esto es amor, qué bonito todo", expresó emocionada. En cuanto a su estado civil, se mostró sincera sobre sus perspectivas personales. "Para que yo me case otra vez, algo muy bueno tiene que llegar a mi vida", confesó, añadiendo que "es complicado encontrar a alguien que sea un poco... pues como yo en chico". A pesar de su soltería, Adriana Dorronsoro se mostró feliz y entusiasmada por celebrar el amor de sus amigos en esta ocasión tan especial.

