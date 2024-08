Toñi Moreno revela toda la verdad sobre su affaire con Jesulín de Ubrique en la boda de Antonio Rossi

Toñi Moreno, la conocida presentadora y amiga de Antonio Rossi y Hugo Fuertes, ha aprovechado la boda de los novios para aclarar un tema que ha estado en boca de todos. Durante la celebración, que tuvo lugar en 'La Casa de Mónico' en Aravaca, Madrid, ha desmentido los rumores sobre un supuesto affaire con Jesulín de Ubrique. La periodista ha explicado que nunca ha sido pareja sentimental del torero. "Ay, pero yo nunca he sido pareja de Jesulín. Con catorce años tuvimos un roneo, que con catorce años el roneo no pasa de... no pasa nada más. No pasa de nada," ha afirmado Toñi, aclarando que los rumores no tienen fundamento. Además, ha señalado que sus comentarios sobre Jesulín en MasterChef fueron malinterpretados. "Yo un poco se lo eché en cara en MasterChef, porque era mi manera de darle, pero no, no. Es Jesulín, Jesús es muy amigo mío, María José es muy amiga mía y todo está bien, pero claro, no pasó de nada". Con estas declaraciones, Toñi Moreno ha querido poner fin a las especulaciones y reafirmar la buena relación que mantiene con Jesulín de Ubrique, mientras disfrutaba de la celebración del enlace de Antonio Rossi y Hugo Fuertes.

