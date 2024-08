Mayka Navarro se alía con Bibiana Fernández para evitar el ramo en la boda de Antonio Rossi

Mayka Navarro ha hecho una inesperada confesión sobre cómo planea evitar el ramo durante la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes. La periodista ha sido una de las celebridades que han destacado en el evento, que ha reunido a multitud de rostros conocidos. En tono humorístico, la escritora ha revelado: "No, yo no estoy ya para el ramo. Yo me pondría al lado de Bibiana y lo esquivaremos. Yo con Bibiana, que somos altas, entonces detrás. Y si viene el ramo, haremos así seguro". Con esta estrategia, ella y Bibiana Fernández han evitado formar parte del tradicional gesto de las bodas, que suele simbolizar la suerte en el amor. Además de su divertida estrategia, la periodista ha hablado sobre el regalo que ha preparado para los novios. "Lo que se le regala es la contribución a que se vayan a hacer el viajazo que se van a meter, que se van a hacer un viaje estupendo a un país maravilloso y esa aportación a que ese viaje sea por todo lo alto", explicó. Su regalo, que se suma a las contribuciones de otros invitados, está pensado para que los recién casados disfruten de una experiencia inolvidable en su luna de miel. También ha comentado sobre la dedicación de la pareja a sus invitados hasta el último momento. "Lo que me ha sorprendido es que esta mañana estaban en el gimnasio. Pero es que estaban en el gimnasio, ahí sudando, él entrenando, Hugo entrenando para esa sorpresa que le tiene preparada a Antonio. Pero sí, si hace nada estaban escribiendo, súper pendientes de la gente".

