Darder: "Me toca dar un paso adelante"

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- Sergi Darder, centrocampista del Mallorca, aseguró que con el cambio de estilo que Jagoba Arrasate ha introducido en el equipo le toca "dar un paso adelante" y destacó la importancia del punto conseguido contra el Real Madrid en el estreno liguero en Son Moix.

"Sabíamos que el Real Madrid te domina y que el empate no les vale, a nosotros sí y con gente con piernas frescas como Antonio nos ha dado mucho al final. Hemos tenido la oportunidad de ganar pero hay que valorar el punto porque este equipo si no gana todos los partidos va a estar cerca de ganarlos", elogió en Dazn.

"Si hubiésemos perdido la excusa fácil sería el cambio de manera de jugar. Será un proceso, el Real Madrid será mejor en diez partidos que ahora que está en rodaje, le falta ritmo y nos hemos aprovechado. Nosotros también seremos mejores que hoy", añadió.

Darder analizó el cambio táctico del Mallorca del mexicano Javier Aguirre a Arrasate, convencido de que beneficia a sus cualidades para aumentar su protagonismo.

"Lo que no voy a hacer es criticar lo que se hizo el año pasado porque es un juego colectivo pero es verdad que las individualidades ahora pueden brillar más. Me toca dar un paso adelante, el contexto me ayuda y estoy feliz porque me dan el peso y la posición en la izquierda que me gusta. Ahora tengo más libertad de poder llegar y me toca dar el paso a mí. Estoy muy ilusionado", confesó.

"La pasada no fue una temporada complicada pero sí de aprendizaje. Estoy feliz ahora de ser yo y sin excusas estoy convencido de que voy a dar el paso. Esperamos crecer, coger puntos rápido como el de hoy y evitar empezar sufriendo con el calendario que nos ha tocado de inicio. Es bueno sumar mientras ganas conceptos. El año pasado sufrimos demasiado para el equipo que teníamos, la final de Copa nos hizo daño", sentenció. EFE

