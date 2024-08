Cristina Tárrega revela el secreto de su matrimonio con Mami Quevedo: "Educación y respeto"

Cristina Tárrega ha compartido detalles sobre su duradero matrimonio con Mami Quevedo, destacando la importancia de la educación y el respeto en su relación. La periodista, quien asistió a la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes en 'La Casa de Mónico' en Aravaca, Madrid, ha respondido a las críticas y rumores que alguna vez cuestionaron la solidez de su unión. Tal y como ha explicado, su relación con el exfutbolista es "fenomenal" y ha contrastado su matrimonio con las relaciones superficiales que a menudo se ven en el ojo público: "Pero con relaciones y todo, qué decirte, no como estos que se miran y hola y adiós. Nosotros vemos la tele y luego cumplimos". También ha rememorado las primeras impresiones de su matrimonio, mencionando una contraportada en 'El Mundo' que predijo que no durarían ni dos días. "Mirad lo que llevamos", ha señalado con orgullo. La periodista ha atribuido el éxito de su matrimonio a los valores que le inculcaron sus padres: "Educación y respeto. Y eso es lo que me han inculcado mis padres. Entonces, evidentemente, como todos vosotros... tendréis parejas, un día mejores, otro peores, pero esto es un tema muy... que hay amor, de verdad". Finalmente, ha concluido afirmando: "La verdad es que yo soy una afortunada. Es que yo tengo un hombre que no me lo merezco", expresando su gratitud y felicidad en su vida personal.

