Una concentración pide "recuperar la libertad de Venezuela" y ratificar la victoria electoral de Edmundo González

La comunidad venezolana asentada en La Rioja ha respondido a la concentración que este sábado se ha realizado en el Espolón Logroñés para reclamar la victoria de Edmundo González en los comicios del pasado 28 de julio. "Es el momento de recuperar la libertad de Venezuela". Así se ha expresado el presidente de la asociación Alma Venezuela, Juancho Parra, quien ha actuado como portavoz de la concentración a la vez que ha recordado "la contundente victoria" que "obtuvimos, con el 75 por ciento de los votos" y para pedir "a toda la comunidad internacional que apoye esa victoria clara y contundente de Edmundo González y de María Corina Machado". "Y para eso estamos reunidos, para llevar la energía a Venezuela, a todos los que están allá luchando porque está habiendo muchísima represión", ha añadido. La movilización, que responde a una convocatoria a nivel internacional por la oposición venezolana, ha comenzado pasadas las 20,00 horas y hasta El Espolón han acudido alrededor de 200 personas, muchas de ellas con banderas de Venezuela y portando copias ampliadas de las actas de votación de las elecciones. Como ha explicado el portavoz, "parece que están buscando nuestro cansancio, están buscando que nos desanimemos pero haremos todo lo contrario porque ganamos y vamos a ir hasta el final". Además ha querido agradecer el apoyo de todas las personas que han acudido a la cita porque "aunque sabemos que no es fácil luchar contra un dictador, las actas están, sabemos que ganamos, va a ser un proceso largo, hay muchos detenidos, hay mucha persecución, hay mucha muerte lamentablemente, pero vamos a ir hasta el final porque queremos recuperar la libertad de Venezuela y porque ganamos". Por todo ello ha pedido que "no dejemos de luchar" porque "es muy importante para apoyar y para lograr consolidar esa victoria que hicimos en las pasadas elecciones". "DEFENDER LA VERDAD" En muestra de apoyo al acto también ha acudido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acompañada de otros miembros del PP, quien ha destacado que estas concentraciones, que también se han convocado en otros lugares de España y de otros países, "busca y defiende la verdad". "La verdad de las elecciones que significa que quienes ganaron las elecciones no fue el dictador Maduro, sino que quien ganó las elecciones fue Edmundo González y María Corina Machado", ha indicado. Como ha destacado, en esta movilización "también denunciamos la represión". Durante su intervención, Gamarra ha lamentado la situación que se está viviendo en estos momentos en Venezuela "para querer callar y amedrentar a la sociedad que tiene derecho a la libertad y que tiene derecho a la democracia. Y esto no es ni negociable ni se puede cambiar". Así -asevera- "ganó, quien ganó las elecciones" y, por tanto, "hace falta transparencia, hace falta que se hagan públicas las actas". Gamarra asegura que "muchas de esas actas ya se han hecho públicas por parte de quienes ganaron las elecciones y por tanto ahí se puede certificar quién ganó. Hubo una victoria aplastante, como muy bien dicen y reconocen quienes hoy están aquí y quienes además lo que quieren es volver a su país, a un país que les fue arrebatado por un dictador". "VENEZUELA NO LE PERTENECE A UN DICTADOR" Pero "Venezuela no le pertenece a un dictador, le pertenece a los venezolanos. Ellos piden libertad y democracia para su país y, en ese sentido, el Partido Popular está aquí apoyándolos, respaldándolos". "Vamos a seguir pidiendo además el reconocimiento internacional de la victoria de Edmundo González y María Corina Machado fundamental para que la democracia vuelva de una vez por todas y vuelva a través de las urnas", ha finalizado.

