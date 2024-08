Miles de personas se manifiestan en Madrid contra el "fraude electoral" en Venezuela y reclaman la victoria de González

Miles de personas se han manifestado este sábado en la Puerta del Sol en Madrid en contra del "fraude electoral" en Venezuela y para reclamar la victoria del candidato de la oposición Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales celebrados en el país sudamericano el pasado 28 de julio. Al grito de "¡Libertad!" y con pancartas de "¡Fuera Maduro!", entre otros lemas, miles de personas han abarrotado la madrileña Puerta del Sol en el marco de una convocatoria internacional de apoyo a Venezuela y en contra del régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, unos de los principales objetivos de los manifestantes es que Edmundo González obtenga reconocimiento internacional como legítimo presidente de Venezuela, dado que el Consejo Nacional Electoral del país otorgó la victoria a Nicolás Maduro, si bien todavía no se han publicado las actas que certifican ese extremo. De hecho, esta misma semana España firmó una declaración conjunta con Estados Unidos y otros países para exigir al Gobierno de Nicolás Maduro que ponga fin a la violencia y libere a todos aquellos presos que han sido detenidos, "incluidos representantes de la oposición", en el marco de las protestas tras las elecciones del 28 de julio. A su vez, han reiterado la inmediata publicación de las actas electorales, pues la demora de la misma "pone en cuestión" los resultados oficiales publicados que dan la victoria al chavismo. En este contexto, una de las protagonistas de la manifestación en la Puerta del Sol ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en su intervención ha defendido que España debe estar "a la cabeza" de la defensa de la libertad y de la democracia en Venezuela. La presidenta madrileña también ha afirmado que le "avergüenza" que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "haya apoyado públicamente la dictadura de Maduro". "Zapatero tiene mucho que callar en Venezuela. Muchos negocios, muchos intereses, viajes de lujo, rescates de aerolíneas, maletas de madrugada en el aeropuerto de Barajas, asesoramientos millonarios. ¿Qué más habrá que no sabemos? Nos avergüenza que el expresidente socialista haya públicamente apoyado la dictadura de Maduro y que calle ante las atrocidades que se siguen cometiendo", ha resaltado Ayuso. En este contexto, la líder del Ejecutivo madrileño ha opinado que España tiene un "deber histórico, político y moral" con una "nación hermana" como Venezuela. "Lamento que no siempre todo el mundo haga su trabajo en estas horas críticas, cuando desde hace ya meses el tirano Maduro ya amenazaba con el baño de sangre que estaba protagonizando, cuando de una manera injusta, cobarde y escandalosa inhabilitó a María Corina Machado (la líder opositora venezolana) porque ve en ella a la verdadera líder en Venezuela", ha subrayado. En esa línea, ha criticado que la izquierda española no se una, en su opinión, al apoyo a Venezuela, y le ha urgido a que se posicione dado que España tiene "un deber" y no debe conformarse con ser un "país observador". "Un presidente defiende a un tirano, su partido político lo hace si se sigue quedando callado. Por favor, den un paso adelante, den un paso adelante valiente", ha agregado Ayuso. La presidenta madrileña también ha instado a la comunidad internacional a "hacer su trabajo" para que "caiga Nicolás Maduro" y acaben los "crímenes contra los venezolanos". "Pido que Edmundo González, hombre bueno, y quizás el político más generoso que ha dado este mundo, junto a, la que debería ser la candidata y, por tanto, la presidenta de Venezuela, María Corina Machado, sean internacionalmente reconocidos", ha defendido. Ayuso remató su intervención en la Puerta del Sol, a la que asistieron miles de personas, con la bandera de Venezuela en las manos y subrayando que Madrid "será siempre" la casa de "todos los acentos". "ACTUACIONES BOCHORNOSAS" Por otro lado, Foro Madrid, una iniciativa de la Fundación Disenso que preside el líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado las, en su opinión, "bochornosas actuaciones" de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en relación con la situación actual en Venezuela. La coordinadora de proyectos de Foro Madrid, Edmaly Maucó, ha criticado la "complicidad" que, a su juicio, han demostrado Von der Leyen, Borrell y Lula con el mandatario venezolano. "Esta protesta tiene que servir para denunciar la complicidad y las actuaciones bochornosas que han tenido, por ejemplo, Lula da Silva, Gustavo Petro, Josep Borrell y la misma Úrsula von der Leyen desde la Unión Europea, que no respaldan la realidad, la verdad. Y la verdad es que los venezolanos dieron un mandato, que Edmundo González Urrutia es el presidente de Venezuela", ha argumentado Maucó en declaraciones a los medios. "La comunidad internacional tiene que hacerse eco de lo que está pasando a nivel internacional y de lo que está pasando en Venezuela hoy, que es que los venezolanos han decidido dejar atrás la narcodictadura, la narcotiranía", ha añadido. En este contexto, Maucó ha denunciado que "hoy en Venezuela se producen delitos de lesa humanidad" y ha defendido que tanto Vox como Foro Madrid "estarán siempre junto al pueblo venezolano". En cuanto a la petición de que se publiquen las actas de los comicios en Venezuela, Maucó ha señalado que cree que Maduro no dejará que salgan a la luz porque, a su juicio, "está clarísimo que el fraude fue consumado" y que al Gobierno no le conviene. "Creo que el tema de exigir que ellos saquen las actas es más oxígeno para el régimen. Aquí lo que hay que avanzar es en el reconocimiento de la presidencia, que la presidencia es nuestra (...) Hoy, el Gobierno legítimo de Venezuela está liderado por Edmundo González y por María Corina Machado. Esa es la realidad", ha defendido. Maucó ha estado acompañada en la manifestación por el director de Disenso y eurodiputado de Vox, Jorge Martín, así como por el también eurodiputado de Vox Hermann Terstch.

