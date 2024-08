Miles de manifestantes israelíes piden un acuerdo para la liberación de los rehenes de Gaza

Decenas de miles de israelíes han salido un sábado más a las calles de las principales ciudades del país para manifestarse a favor de un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza a medida que crecen las especulaciones sobre la cercanía de un pacto. En las protestas se ha señalado de nuevo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por haber dilatado deliberadamente un acuerdo por los rehenes, informa el diario 'The Times of Israel'. De nuevo la manifestación más multitudinaria ha sido la de Tel Aviv, en la que han participado varias familias de los rehenes que han pedido a Netanyahu cerrar ya un acuerdo. Mor Shoham, hermano de Tal Shoham, ha manifestado su temor a que el Gobierno "cometa el mayor error de su historia" y no aproveche la oportunidad para lograr lal iberación de los rehenes. "Tal sigue alí. No sé si bebe, come o cuándo fue la última vez que vio la luz del sol. Si sabe lo que les pasó a sus hijos o cuánto tiempo ha pasado, pero sé que ha sido demasiado", ha planteado. "Nadie cree que podamos rescatar a 115 rehenes en una operación militar. 'Acuerdo ya' no es un eslogan como 'victoria total', sino que es un plan de acción. El único posible. ¡Netanyahu, firma ya un acuerdo!", ha apelado. Entre los manifestantes se han podido ver pancartas llamativas como la que representa a Netanyahu con una máscara sobre una figura de un rehén asesinado cubierto de sangre con la frase contigua "He añadido cláusulas. Han muerto rehenes. Lo siento".

