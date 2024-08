María José Suárez, risas, bailes y "buen rollo" tras confesar por qué nunca quiso casarse con Escassi

Mientras Álvaro Muñoz Escassi se ha reencontrado con Hiba Abouk tras varias semanas sin verse y ha sorprendido a la actriz cocinándole la receta estrella de la madre de María José Suárez, papas con choco, la modelo ha vuelto a hablar de su polémica ruptura con el jinete. Asegurando que ya no está enamorada, la que fuera Miss España 1996 se ha sincerado en las páginas de la revista '¡Hola!' y ha confesado el motivo por el que nunca se planteó casarse con Álvaro a pesar de los dos anillos de compromiso que le regaló durante sus 3 años de relación. "Me pidió matrimonio varias veces, pero nunca pensé en casarme con él. Sé cómo es y sabía que tarde o temprano iba a dar la cara. Sabía que iba a pasar, aunque de esta manera tan fea no. En una relación no quiero ni mentiras ni infidelidades. Por eso, nunca me planteé un futuro con él. Yo vivía un presente y me dejaba llevar. Nos emocionamos, nos ilusionamos y nos enamoramos, pero sabía que esta relación no iba a ser para toda la vida. Lo digo como lo siento. Lo que no me imaginaba es este final, que ha sido muy feo para una historia tan bonita" reconoce, admitiendo que por el momento no se plantea encontrar de nuevo el amor porque "necesito mi tiempo de sanar y de duelo". Además, María José dispara contra Hiba Abouk al revelar que después de conocerse en el rodaje de 'Masterchef Celebrity' en junio -cuando todavía estaban juntos- Escassi le contó que la actriz le había dicho que siempre había sido su amor platónico. "No tengo que juzgar a esta señora a la que no conozco de nada. Cada uno hace lo que cree conveniente y actúa en función de sus valores" ha sentenciado. Unas declaraciones sobre las que la modelo prefiere guardar silendo, aunque se ha mostrado más divertida que en sus últimas apariciones cuando este viernes se ha dejado ver yendo a un gimnasio cercano a su casa en Sevilla. Y es que a pesar de que no quiere hablar sobre Escassi ni sobre Hiba, ha respondido a todas las preguntas con la mejor de sus sonrisas y no ha dudado en bailar al ritmo de la música en el interior de su coche, haciendo un gesto de 'buen rollo' a la prensa para dejar claro que todo está bien y ha pasado página tras su comentadísima ruptura con el jinete.

