Machado reaparece en público entre el clamor de miles de personas concentradas en Caracas

Caracas, 17 ago (EFE).- La líder opositora María Corina Machado reapareció en público este sábado para participar en la concentración contra el resultado oficial de las presidenciales que -asegura- ganó el abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó el triunfo a Nicolás Maduro.

Machado reapareció tras dos semanas en las que se mantuvo bajo resguardo, al temer por su "libertad y su vida", según explicó en un extenso artículo que publicó en The Wall Street Journal, aunque no dejó de manifestarse a través de entrevistas en diversos medios y publicaciones en redes sociales, invitando a los venezolanos a no abandonar la lucha por "la verdad" de las elecciones.

Hoy se presentó nuevamente en el ya popular camión de campaña, aclamada por miles de manifestantes que atendieron a su llamado a continuar la protesta pacífica, acompañada de varios opositores, como Delsa Solórzano, Biagio Pilieri o César Pérez Vivas, entre otros.

A la opositora la escolta una caravana de motorizados, como ha ocurrido durante la campaña electoral, en la que defendió el voto para González Urrutia, y en las dos salidas públicas que tuvo después de los comicios, cuyo resultado oficial desencadenó protestas ciudadanas en reclamo de la publicación de las actas oficiales por parte del CNE, algo que todavía no se ha producido.

El antichavismo asegura haber recopilado, a través de testigos y miembros de mesa, el "83,5 % de las actas" que -insiste- dan la victoria a González Urrutia por un amplio margen sobre Maduro, una tesis que respaldan diversos países y organizaciones nacionales e internacionales, incluido el panel de expertos electorales de la ONU que presenció los comicios y el Centro Carter, que también envió una misión de veeduría.

La protesta de este sábado se reproduce en las principales ciudades de Venezuela, donde miles de personas, con banderas y las copias de las actas electorales publicadas en una página web por la oposición, reclaman "la verdad" de los resultados de las presidenciales.

Además, en más de 300 localidades de diversos países del mundo, según la oposición, se dieron cita miles de venezolanos para unirse al reclamo de la coalición opositora mayoritaria de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). EFE

sb/cpy

(foto)(video)