La Real quiere empezar la Liga como un Rayo

San Sebastián/Madrid, 17 ago (EFE).- La Real Sociedad, en peligro de perder hasta tres de sus grandes pilares de los últimos años (Robin Le Normand, ya en el Atlético, Mikel Merino y Carlos Fernández), peleará por mantener el nivel de anteriores temporadas y se estrenará ante el Rayo Vallecano, que mantiene gran parte del bloque exitoso con el que logró la permanencia el curso pasado.

Una nueva Liga ha echado a rodar y la Real Sociedad quiere mantener la buena dinámica de la 'era Alguacil' con la que ha conseguido clasificarse para disputar competiciones europeas en cinco campañas consecutivas y han ganado una Copa del Rey ante su eterno rival, el Athletic.

En esta ocasión, la Real afrontará un reto todavía mayor por la salida de Robin Le Normand al Atlético de Madrid a la que probablemente se le puede sumar otra dolorosa: la de Mikel Merino.

De hecho, el internacional con España se ha quedado fuera de la convocatoria mientras su club y el Arsenal negocian para alcanzar un acuerdo por su traspaso. Por eso, Alguacil tendrá que ingeniárselas para reestructurar la plantilla sin dos de sus pilares indiscutibles.

Además, otro que está en la misma situación que Mikel Merino es Carlos Fernández, que también estaría en la búsqueda de un nuevo acomodo lejos de Anoeta. Pero, por lo menos, la buena noticia para la Real Sociedad es el "no" de Martin Zubimendi al Liverpool de Arne Slot, quien confirmó en rueda de prensa que el canterano 'txuri urdin' rechazó la propuesta del conjunto red a jugar en Anfield esta temporada.

Así las cosas, con las posibles salidas de Mikel Merino y de Carlos Fernández, el club vasco podría intentar fichar a un delantero y puede que a un central experimentado.

Respecto al once inicial de Alguacil para enfrentarse al Rayo Vallecano, no será muy diferente al de temporadas anteriores. El técnico de la Real no podrá contar por lesión con Álvaro Odriozola, Igor Zubeldia y Arsen Zakharyan, mientras que desde el filial subirán para arrimar el hombro Pablo Marín, Aitor Fraga, Jon Martín y Jon Mikel Aramburu.

El Rayo Vallecano, una temporada más, y será la cuarta consecutiva en Primera División, tendrá un claro objetivo marcado: no perder la categoría. Iniciará su objetivo en San Sebastián y, en esta ocasión, lo hará prácticamente con el mismo bloque de jugadores que consiguió la permanencia bajo el mando de Íñigo Pérez, que también sigue en el banquillo del conjunto madrileño después de sustituir a Francisco Rodríguez en el mes de febrero.

Hasta veintiún jugadores de la plantilla son los mismos de la pasada campaña y seis son los nombres que ya no forman parte de la ecuación: Stole Dimitrievski, Kike Pérez, Miguel Crespo, José Ángel Pozo, Radamel Falcao y Andrés Martín.

En el otro lado, en el de la puerta de entrada, Gerard Gumbau (Granada), Pedro Díaz (Girondins), Pelayo Fernández (Barcelona B) y Adrián Embarba (Granada), son las novedades. Además, regresaron de sus cesiones Joni Montiel (Burgos y Miguel Ángel Morro (Villarreal B).

Con estos mimbres, y después de una pretemporada en la que apenas ganó un partido de los seis que disputó (tres derrotas, dos empates y una victoria frente al Wolves a domicilio hacer apenas una semana), el Rayo Vallecano intentará sorprender a la Real Sociedad en el Reale Arena.

Iñigo Pérez confía en la fortaleza de un grupo de jugadores que ya conocen su sistema y que no tienen que adaptarse entre ellos. Figuras clave como Lejeune, Isi Palazón, Unai López o la sensación Sergio Camello, el héroe del oro de España en los Juegos Olímpicos de París, estarán sobre el césped del Reale Arena.

Mientras el club madrileño busca otra opción en la portería para reforzar la baja de Dimitrievski, Daniel Cárdenas será el guardameta titular. Entre Óscar Trejo y Jorge de Frutos se disputarán un puesto en la media punta e Iñigo Pérez no podrá contar con los lesionados Raúl de Tomás y Álvaro García. Los canteranos Etienne y Marco, estarán en la convocatoria.

-- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Aritz, Pacheco, Javi López; Zubimendi, Turrientes, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea o Sergio Gómez.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Balliu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Valentín, Unai López; Isi, Trejo o de Frutos, Embarba; Camello.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Canario).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 19:00

-----------------------------------------------------------------

- El dato: El Rayo Vallecano no vence en el feudo 'txuri urdin' desde la temporada 2014/2015 (0-1).

- La clave: La pérdida de pilares de la Real hará mella en el conjunto guipuzcoano mientras busca una nueva identidad de juego.

- Las frases:

. Imanol Alguacil (Real Sociedad): No va a ser fácil. Aunque no estemos al 100 por cien, es importante empezar ganando. El año pasado no les dimos grandes alegrías a los aficionados en casa, y somos conscientes de que hay que mejorar esos números".

. Iñigo Pérez (Rayo Vallecano): "Imanol es quien ha vertebrado todo en la Real Sociedad".

- El entorno: El Reale Arena presentará una gran entrada para dar la bienvenida a una nueva temporada de LaLiga EA Sports en la que la ilusión de la afición sigue intacta.

